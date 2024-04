Brasil atua para atrair mais cruzeiros em evento internacional

Ampliar a presença de cruzeiros nos quase 8 mil km de costa brasileira durante o ano todo. É com essa missão que o ministro do turismo, Celso Sabino, desembarcou em Miami, nos Estados Unidos, onde participa, nesse semana, do Seatrade Cruise Global. O evento é a principal exposição para empresas e organizações que buscam ou fazem negócios com a indústria internacional de cruzeiros.

“Temos uma costa que reúne algumas das paisagens mais lindas do mundo e nosso objetivo é incrementar a indústria de cruzeiros. A participação da delegação brasileira nesse evento é exatamente pensando em divulgar novas possibilidades de rotas no Brasil, bem como, identificar os gargalos existentes para podermos estimular esse mercado, tanto internamente, como externamente”, explicou o ministro do turismo.

A temporada brasileira de cruzeiros 2023/2024, que acaba neste mês, deverá ser a melhor da última década. A expectativa é de que o segmento seja responsável por injetar R$ 5,1 bilhões na economia do país e gerar 80 mil empregos. São, ao todo, 203 roteiros envolvendo dezenas de destinos nacionais, além da oferta de mais de 840 mil leitos para os passageiros.

“O esforço que temos feito para a atração de investimentos no setor, incluindo o segmento de cruzeiros, contribui fortemente para aumentar o número de empregos em nosso país, promovendo a inclusão social por meio do turismo, o que é bom para todo mundo”, concluiu o ministro Celso.

Durante a agenda, o ministro se reuniu com os CEOs da MSC Cruzeiros, Gianni Onorato, e da Costa Cruzeiros, Mário Zanetti, para apresentar novas possibilidades de roteiros a serem desenvolvidos no Brasil e explicar as medidas que vêm sendo promovidas pelo governo para ampliar a competitividade do segmento.

“O ministro Celso é o primeiro ministro do turismo que vem para este evento, o que mostra que os cruzeiros são uma prioridade do governo federal, que reconhece todo o potencial do nosso segmento para a economia brasileira e de que forma podemos contribuir para a geração de empregos”, disse o presidente da Clia Brasil.

Estande

O Brasil está presente no evento com um estande com 111 metros quadrados e a presença de 15 coexpositores, como o Píer Mauá e os estados do Ceará, São Paulo, Bahia, Alagoas e Amazonas.

*Com informações da assessoria

Leia mais:

Jogos Olímpicos aquecem pequenos negócios esportivos brasileiros

Projeto oferta curso gratuito de programação para negros e indígenas de baixa renda