Imóveis de luxo e superluxo se destacam na região Norte e são tendência em Manaus

Manaus (AM) — Manaus cresce em ritmo acelerado. Quem trafega pela cidade já percebeu a quantidade de canteiros de obras que tem surgido diariamente, de imóveis de todo padrão, mas chamam a atenção os que se enquadram nas categorias luxo e superluxo, com grandes metragens e oferecendo sofisticação e uma infinidade de comodidades e confortos para o dia a dia dos moradores.

Segundo levantamento da Brain Inteligência Estratégica sobre o mercado imobiliário da região Norte, houve um aumento de 310% no número de lançamentos de imóveis que são sonho de consumo da população: os de luxo e superluxo. Os dados são de 2023, em comparação ao ano anterior. A pesquisa aponta, também, o aumento de 111% em vendas e 91% em oferta final, comparado com 2022. Os imóveis de luxo estão na faixa de valores entre R$ 1,5 milhão e R$ 3 milhões. Os superluxos ficam acima de R$ 3 milhões.

O Amazonas sai na frente dos outros estados do Norte com a oferta de imóveis de todos os padrões, somando ao todo 7.281, dentre eles, 53 de luxo e superluxo. Lançado no ano passado, o Quintas de São José do Rio Negro é um modelo de empreendimento que se enquadra nas categorias de luxo e superluxo. Localizado no bairro Tarumã, adota o conceito sustentável e oferece uma variedade de comodidades, que vão desde quadras esportivas até capela, três clubes, parque aquático, academia, brinquedoteca, trilha verde e mirante.

As vantagens não param por aí. Futuramente, os moradores terão acesso a uma hípica para até 100 cavalos, uma marina para até 200 lanchas ou jet-skis, um heliponto para três helicópteros, além de campo de golfe e quadra de tênis.

Segundo a Diretora de Marketing da incorporadora responsável pelo Quintas, a BTP Urbanismo, Renata Pi, o empreendimento une tudo o que o público de imóveis de luxo e superluxo não abre mão. “Desde o projeto ambiental, até o conceito das áreas comuns, que promovem saúde, lazer e bem-estar”, aponta.

O Quintas de São José do Rio Negro caminha para ser o maior condomínio do país em cidades com até 2 milhões de habitantes. Com apenas 180 lotes, em tamanhos a partir de 1.500 metros quadrados, os proprietários desfrutarão de uma área verde preservada, garantindo uma verdadeira floresta particular em seu entorno, próximo à área urbana. O empreendimento também conta com energia subterrânea e vias com piso intertravado, representando uma inovação na construção civil do Estado.

