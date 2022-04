Bairro Monte das Oliveiras recebe novo núcleo do Pelci

Manaus (AM)- A Arena do Monte é novo núcleo do Projeto Esporte e Lazer na Capital e Interior (Pelci). Localizada no bairro Monte das Oliveiras, zona Norte, o projeto matriculou 200 crianças e jovens em aulas gratuitas de futebol e jiu-jitsu.

O Governo do Amazonas, por meio da Fundação Amazonas de Alto Rendimento (Faar), anunciou nesta quinta-feira (31), a Arena do Monte como novo núcleo.

“Estamos intensificando nossos esforços para um planejamento voltado ao esporte introduzido nas comunidades da capital e do interior. Com a revitalização da Arena do Monte, em 2021, o governador Wilson Lima determinou que aqui fosse implementado um núcleo do Pelci, favorecendo que crianças e jovens tenham sonhos altos, sonhos de campeões”, declarou o diretor-presidente, Jorge Oliveira.

O complexo esportivo Arena do Monte foi revitalizado pela Secretaria de Estado de Infraestrutura e Região Metropolitana (Seinfra) e entregue para a população em novembro de 2021.

Durante o evento de anúncio, foram entregues equipamentos esportivos como bolas, cones, kits de apitos, bambolês, redes de gol, coletes, além de uniformes padronizados.

“É muito importante essa estrutura, tanto do campo quanto dos materiais esportivos que o Governo entregou. Sem esse material, não teríamos como manter o projeto na comunidade, o Governo atendeu a comunidade com tudo que a gente precisava para o desenvolvimento das atividades”, destacou o professor da escolinha esportiva, Pedro Lobato.

Atualmente, o Pelci conta com seis núcleos ativos na capital, com diversas modalidades esportivas como no CDC da Compensa com luta olímpica e futebol; Arena Amadeu Teixeira com futsal, jiu-jitsu, vôlei, handebol e basquete; Vila Olímpica de Manaus com atividades de atletismo; Campo do Prosamim no Santo Agostinho, Escola Estadual Solon de Lucena, como núcleo para os estudantes da rede de ensino e o Campo do Passarinho com futebol e vôlei. No interior do Amazonas, o Pelci anunciou recentemente seu primeiro núcleo, em São Gabriel da Cachoeira.

