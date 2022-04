Técnico Aderbal Lana é anunciado pelo São Raimundo

Manaus (AM) – O São Raimundo anunciou, nesta terça-feira (5), o acerto com o treinador Aderbal Lana, que comandou o Princesa do Solimões durante o Campeonato Amazonense 2022. Pelo Tufão da Colina, o técnico mais campeão do Barezão, com 10 títulos conquistado, vai disputar o Campeonato Brasileiro da Série D e a Copa Verde durante a temporada.

O acerto é um retorno de Aderbal Lana, que já foi tricampeão da Copa Norte e tricampeão amazonense com o time colinense. Ao longo da carreira, a ‘Velha Raposa’ disputou 16 finais de Campeonato Amazonense, tendo conquistado 10 títulos.

“Muito feliz e emocionado pelo retorno. Vamos trabalhar e fazer grandes jogos”, afirmou Lana.

Diretor de futebol do São Raimundo, Rodrigo Guedes celebrou o acerto.

“Um momento muito significativo para o clube. Ele acreditou no projeto apresentado pela diretoria e daremos todo o suporte para que ele faça, mais uma vez, um grande trabalho com o Tufão”, comemorou Guedes.

O São Raimundo estreia na Série D deste ano contra o São Raimundo-RR, no dia 16 ou 17 de abril. A partida ainda nem tem horário nem local definidos.

