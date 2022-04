Embaixador da União Europeia no Brasil visita Manaus e destaca atendimentos a venezuelanos

Manaus (AM) – A Prefeitura de Manaus recebeu, nesta quinta-feira (7), a visita do embaixador da União Europeia no Brasil, Ignácio Ybáñez, que veio à cidade conhecer a operação “Acolhida”, que oferece assistência emergencial aos refugiados e migrantes venezuelanos que entram no Brasil pela fronteira com Roraima, tendo na capital amazonense um dos principais locais de permanência.

O embaixador foi recepcionado pelo titular da Secretaria Municipal de Administração, Planejamento e Gestão (Semad), Ebenezer Bezerra, que representou o prefeito David Almeida.

Acompanhado pelo oficial de Relações Internacionais, Jordi Casanova, o embaixador destacou a atuação da administração do município nas ações de atendimento aos migrantes venezuelanos, como parte da força-tarefa humanitária executada e coordenada pelo governo federal com o apoio de entes federativos, agências da Organização das Nações Unidas (ONU), organismos internacionais e organizações da sociedade civil e entidades privadas.

O secretário da Semad destacou que a ação da prefeitura envolve, principalmente, as áreas de assistência social e saúde.

“A orientação do prefeito David Almeida é no sentido de que todos esses migrantes, que optaram por viver em Manaus depois de deixarem seu país de origem em busca de melhores condições de vida, encontrem em nossa cidade a dignidade que buscam, com acesso aos serviços que o município oferece”, disse Ebenezer.

Ao final do encontro, o embaixador foi presenteado com um kit de produtos artesanais como cortesia da visita.

