Cinco detentos são transferidos de Eirunepé para Manaus

Manaus (AM) – Cinco detentos foram transferidos da Delegacia Especializada de Polícia (DEP) de Eirunepé para Manaus, na última sexta-feira (8).

A operação “Xeque-Mate” contou com o apoio da Coordenadoria de Operações e Recursos Especiais (Core).

De acordo com o investigador de polícia Gonzaga Rezende, gestor da unidade policial, a transferência foi feita em virtude de uma ordem judicial, expedida pelo juiz Jean Pimentel, da Comarca de Eirunepé.

“A operação foi realizada visando bem estar da segurança pública, com todos os cuidados necessários, para coibir a criminalidade no município, juntamente com o apoio da Polícia Militar do Amazonas (PMAM)”, disse o investigador.

Procedimentos

Os detentos foram encaminhados ao Centro de Detenção Provisória de Manaus (CDPM), onde irão responder pelo crime de tráfico de drogas.

*Com informações da assessoria

Leia mais:

Ambulância que fazia transferência de recém-nascida cai em rio no AM

Prazo para entrega da declaração do IR é prorrogado para 31 de maio

Homem suspeito de matar bebê de um ano com tiro na cabeça foi preso no Amazonas