Homem suspeito de matar bebê de um ano com tiro na cabeça foi preso no Amazonas

Olace foi acusado de ser autor do disparo que atingiu a cabeça do bebê e matou Maria Clara

Manaus (AM) – Olace da Silva Lacerda, suspeito de ter matado uma criança de um ano no dia 9 de abril de 2021, foi preso na última quarta-feira (30), no município de Boa Vista dos Ramos, no interior do Amazonas.

Após a prisão o homem foi transferido para o município de Itacoatiara, onde o crime aconteceu. De acordo com informações durante a transferência, Olace estava bastante agressivo.

Na ocasião do crime, a bebê de um ano identificada como Maria Clara, estava na motocicleta com o pai e a mãe. A família foi abordada por dois homens que realizaram disparos de arma de fogo contra o pai, porém na ação a criança foi atingida com um tiro na cabeça.

O outro acusado pelo crime já estava preso desde o ano passado, ele informou que Olace foi o autor do disparo que culminou na morte de Maria Clara. Diante das informações, a polícia iniciou as buscas pelo homem.

Olace foi preso em uma casa onde estava escondido em Boa Vista dos Ramos. Ao saber da prisão do segundo envolvido no crime, a família da vítima comemorou.

Crianças vítimas de violência

Os crimes violentos contra as crianças vem crescendo no Amazonas. Somente no mês de março, três crianças foram mortas no Estado, vítimas de violência. Em todos os casos, os autores dos crimes foram aqueles que deviam garantir a segurança das vítimas, seus próprios familiares.

No dia 11 de março deste ano, um bebê de dois anos morreu após dar entrada em uma unidade hospitalar, vítima de agressão física praticada pela genitora. Na ocasião da agressão, a mulher atingiu o filho com uma ripa, após o mesmo quebrar uma maquiagem.

O crime aconteceu no dia 9, porém a mãe só levou o filho ao hospital três dias depois. A criança chegou na unidade médica com o estado de saúde debilitado devido à gravidade dos hematomas, o bebê morreu durante o atendimento. A mãe foi presa no sábado (19).

Outro caso de agressão registrado foi no dia 23 de março, em que uma bebê de 2 anos, identificada como Lorenna Ferreira Rodrigues, foi encontrada dentro de uma mala em um quintal na comunidade indígena Marechal Rondon, na estrada do Rosarinho, em Autazes, no interior do Amazonas.

As agressões foram cometidas pela tia da vítima identificada como Ana Beatriz Barbosa de 19 anos e seu companheiro. Em depoimento, a mulher informou que cuidava da criança enquanto a mãe viajava a trabalho. Ela relatou que para corrigir a criança, realizava as agressões físicas.

No dia 23 de março, a pequena passou mal e faleceu em Manaus. Para ocultar o crime, o casal levou o corpo da vítima para enterrar em Autazes.

Mais um caso de agressão que culminou na morte de uma criança ocorreu no dia 28 de março, onde João Carlos Tinoco Oliveira, de 9 anos foi hospitalizado após receber diversas agressões praticadas pela mãe e o padrasto. Por volta das 23h30, do dia 29, ele não resistiu às lesões e morreu no Hospital e Pronto Socorro da Criança – Joãozinho.

A mãe e o padrasto de João Carlos, foram presos pela Delegacia Especializada de Proteção à Criança e ao Adolescente (Depca), nesta sexta-feira (1.º), em Manaus.

Conforme o relatório do Instituto Médico Legal (IML), a criança teve “choque hemorrágico, hemorragia aguda traumática, anemia traumática, trauma abdominal, explosão do fígado e do baço, ação contundente”.

Leia mais:

Criança autista morre com suspeita de maus-tratos em Manaus

Mãe e padrasto são presos suspeitos de matar criança autista espancada em Manaus

Criança foi morta por tios porque chorava demais em Manaus

Edição web: Jonathan Ferreira