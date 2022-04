ZFM surfa na onda verde

O projeto, de acordo com o jornal Valor Econômico, consiste no aproveitamento de uma extensa área degradada pela agropecuária

A Brasil BioFuels (BBF) está investindo R$ 2 bilhões em um grande projeto executado na Zona Franca de Manaus visando à produção de combustível verde para a aviação. O projeto, de acordo com o jornal Valor Econômico, consiste no aproveitamento de uma extensa área degradada pela agropecuária situada na região sul do Estado de Roraima.

Lá, a BBF vai cultivar palma cujo óleo será transportado para uma biorrefinaria da empresa em Manaus para ser transformado, de forma sustentável, em combustível verde destinado à escola aviação.

A Vibra Energia, antiga BR Distribuidora, terá acesso exclusivo a essa produção por cinco anos. A companhia pretende começar a distribuir esses biocombustíveis entre 2025 e 2026. Atualmente, conforme o Valor, em uma hora e vinte minutos de voo entre Manaus e São Luís (RR), um monomotor queima 320 litros de querosene para aviação (QAV) e libera carbono no ar. A aviação responde por 2% das emissões globais de CO2 – 915 milhões de toneladas, de um total de 43 bilhões.

Com a iniciativa da Brasil BioFuels, o recurso tecnológico usado na biorrefinaria garantirá a emissão de até 90% menos poluentes do que o querosene de aviação. No sul de Roraima, o projeto mira a plantação de 20 mil hectares neste ano e pretende chegar a 120 mil até 2026. A expectativa é capturar 600 mil toneladas de CO2 por ano.

O projeto tem tudo para ser bem sucedido, pois a palma é sinônimo de alta produtividade, rendendo sete vezes mais volume de óleo do que a soja. No Centro-Sul, o ciclo da cana dura sete meses, enquanto a palma produz o ano inteiro.

Leia mais:

Lentidão da Operação-padrão da Receita trava cargas e pode elevar preços à estratosfera no país

Um país com fome

Bolsonaro promete ajudar ZFM, mas volta a falar em mais redução de IPI