São Paulo sofre, mas consegue empate com o Red Bull Bragantino

O empate tirou as chances de o Tricolor paulista ficar entre os três primeiros da tabela do Brasileirão

O São Paulo empatou com o Red Bull Bragantino, neste sábado (23), por 1 a 1, fora de casa, pela 3ª rodada do Brasileirão Série A. Alerrandro marcou um gol relâmpago no estádio Nabi Abi Chedid, e Eder igualou para o time visitante.

Com o resultado, o Tricolor Paulista ocupa a 5ª posição no Campeonato Brasileiro e soma três pontos. Com a mesma pontuação, o Bragantino dorme em terceiro na tabela.

O São Paulo retorna aos gramados na quinta-feira, às 19h15 (de Brasília), quando enfrenta o Jorge Wilstermann, na Bolívia, pela 3ª rodada da Copa Sul-Americana. Já o Bragantino visita o Estudiantes-ARG, pela Libertadores, na terça-feira, no mesmo horário.

O jogo

Os torcedores viram o primeiro gol do jogo ainda no minuto inicial. Miguel desviou cobrança de escanteio, Jandrei defendeu e a bola acertou o travessão. Aos 58 segundos, Alerrandro aproveitou a rebatida e só completou para o fundo da meta, abrindo o placar para o Red Bull Bragantino de Maurício Barbieri.

Já o São Paulo, sob o comando de Rogério Ceni, respondeu aos quatro minutos, com chute de Jonathan Calleri. Em seguida, também em escanteio, este cobrado por Nikão, Diego Costa cabeceou por cima. Aos 20, o atacante brasileiro cruzou e Rodrigo Nestor mandou acima da trave.

Com o gol ainda no início, os mandantes apostaram em uma linha mais baixa na maior parte do tempo, se defenderam de maneira sólida e exploraram contra-ataques a partir da velocidade de seus pontas. Os visitantes, por sua vez, pressionaram o adversário e atacaram com certa frequência, sobretudo a partir de Calleri, mas foram para o intervalo em desvantagem.

O São Paulo voltou bem para a etapa complementar, com finalização de Nestor: aos dois minutos, ele entrou na área, recebeu passe de Nikão e chutou, exigindo defesa de Cleiton. No rebote, o meio-campista mandou pelo lado externo da rede. Já aos quatro, foi a vez de Tubarão, que também acertou a parte de fora do gol após tentativa de longe.

Outra boa oportunidade do Tricolor ocorreu aos 15, quando Calleri foi acionado por Nikão e finalizou. A bola passou raspando a trave direita do goleiro. Um minuto mais tarde, foi a vez do Bragantino: após bela jogada, com direito a corta-luz, Hyoran saiu de frente para o gol, mas bateu para fora.

O empate do São Paulo veio aos 24 minutos. Eder recebeu cruzamento na medida de Wellington, pela esquerda, e cabeceou de longe. A bola morreu no canto direito, e Cleiton nada pôde fazer para evitar o gol derradeiro no interior paulista.

O atacante ítalo-brasileiro ainda teve duas outras oportunidades de ouro. Aos 39, ele foi acionado por Igor Gomes, que deu belo passe em profundidade, e saiu de frente para o goleiro, mas bateu na trave. Cinco minutos mais tarde, após linda jogada de Wellington, Eder desviou para excelente defesa de Cleiton, que utilizou seus reflexos para evitar o gol da virada.

FICHA TÉCNICA

RED BULL BRAGANTINO 1 X 1 SÃO PAULO

Local: Estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista (SP)

Data: 23 de abril de 2022 (sábado)

Horário: 16h30 (de Brasília)

Árbitro: Bruno Arleu de Araújo (Fifa-RJ)

Assistentes: Rodrigo Figueiredo Henrique Correa (Fifa-RJ) e Carlos Henrique Alves de Lima Filho (RJ)

VAR: Daniel Nobre Bins (RS)

Cartões amarelos: Realpe, Aderlan, Hyoran e Carlos Eduardo (Red Bull Bragantino); Diego Costa e Eder (São Paulo)

Cartão vermelho: Rogério Ceni (técnico do São Paulo)

GOLS:

Red Bull Bragantino: Alerrandro (58 segundos do 1º tempo)

São Paulo: Eder (24 minutos do 2º tempo)

RED BULL BRAGANTINO: Cleiton; Aderlan, Realpe, Lomónaco e Ramon; Jadsom (Léo Ortiz), Weverson (Eric Ramires) e Miguel (Hyoran); Tubarão (Helinho), Alerrandro (Ytalo) e Carlos Eduardo

Técnico: Maurício Barbieri

SÃO PAULO: Jandrei; Rafinha, Arboleda, Diego Costa e Léo (Wellington); Colorado (Eder), Igor Gomes e Rodrigo Nestor (Pablo Maio); Nikão (Rigoni), Calleri e Patrick (Alisson)

Técnico: Rogério Ceni

*Com informações da Gazeta Esportiva

Edição web: André Moreira

Leia mais:

Flamengo cai diante do Furacão na Arena da Baixada

Bayern é campeão alemão pelo 10º ano consecutivo

Gabriel Jesus marca quatro gols na vitória do Manchester City sobre o Watford