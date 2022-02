Andre Zogahib deixa Amazonprev para concorrer ao cargo de reitor da UEA

“Deixo hoje o cargo para o qual tanto me dediquei ao lado de uma equipe valorosa e incansável.

Prova deste trabalho contínuo foram os três prêmios consecutivos que conquistamos de melhor gestão previdenciária do país, entregues pela Secretaria de Previdência do Ministério da Economia.

Portanto, é sim com algum pesar, mas também sentimento de orgulho e missão cumprida, que anuncio minha saída, agradecendo, em especial, ao governador do estado do Amazonas, Wilson Lima, pela oportunidade e confiança depositadas, assim como a cada colaborador da instituição que hoje é referência nacional em boas práticas previdenciárias.

Ao conversar com o governador nesta quarta-feira (9), fui claro em relação ao motivo do meu pedido de afastamento: depois de ser aluno da primeira turma de Administração da UEA, em 2001, me tornar mestre e depois doutor em Administração Pública, passando pela coordenação de cursos e especializações, além de duas pró-reitorias, me sinto preparado para me candidatar ao cargo de Reitor desta nobre instituição.

E, a fim de me dedicar exclusivamente ao trabalho enquanto professor da UEA, mas sobretudo à campanha de nossa futura chapa.

Inicio, portanto, um novo ciclo, me colocando à disposição da comunidade acadêmica para, por meio de minha experiência acadêmica e profissional, realizar um novo sonho: tornar a UEA uma potência, com maior e melhor estrutura, valorização profissional e maior participação de toda a comunidade acadêmica”.

André ZogahiB