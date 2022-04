Rio Negro deve atingir 29,80 metros em 2022, afirma CPRM

Manaus(AM) – O 2° alerta de Cheias do Amazonas de 2022, do Serviço Geológico Brasileiro (CPRM), que aconteceu nesta sexta-feira (29), revelou que o Rio Negro pode chegar a cota de 29,80 metros. A previsão não descarta a possibilidade que a cheia deste ano alcance a marca histórica de 2021 de 30,02 metros, mas a possibilidade é muito pequena.

Segundo a pesquisadora do Serviço Geológico do Brasil, Luna Gripp, hoje o panorama do Rio Negro é próximo do que foi observado em 2021 e a probabilidade de que a cota de inundação severa de 29 metros seja atingida é bem alta. Nesta sexta-feira (29), a cota é de 28,69 metros

“Conforme nossas análises, 75% das cheias aconteceram em junho e 19% aconteceram em julho. Trabalhamos com os prognósticos e esse ano é atípico em vários sentidos. Observamos que existe a probabilidade de que o rio atinja, inclusive, as cotas máximas observadas no ano passado. Será um evento significativo de inundação, mas não necessariamente tão grande como o ano passado”, destacou Gripp.

O 2° alerta também apontou que Manacapuru deve atingir a cota de 20,35 metros, pois nesta sexta-feira (29, marca 19,20, e Itacoatiara 15,05 metros, com a cota atual em 14,48 metros.

“O nível do rio deve trazer impactos delineados a inundação severa. Por mais que seja pequena, a probabilidade de ser que nem ano passado existe. 31 de maio é o próximo alerta de cheia e vamos ter até lá para ver como o rio vai se comportar”, finalizou.

O secretário-executivo da Defesa Civil de Manaus, coronel Fernando Júnior, informou que alerta é importante para apontar para os órgãos competentes até onde o Rio Negro pode chegar e confirmar o plano de contingência para identificar os bairro que devem ser afetados em Manaus.

“Cerca de 4 mil a 4,5 mil famílias podem ser afetadas pela cheia e o nosso trabalho continua com a instalação de pontes e o cadastro dessas pessoas. Agora com a cota severa chegando daremos resposta no atendimento das famílias afetadas pela cheia. Temos 19 bairros na cidade que podem ser atingidos”, afirmou.

Leia mais:

David Almeida lança operação “Cheia 2022” e aumenta Auxílio Aluguel

Governo decreto situação de emergência em Parintins e Itamarati por conta da cheia

Deputada Alessandra manifesta preocupação com cheias e destaca trabalho preventivo