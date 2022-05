Rebocador que transportava drogas é interceptado e 7 pessoas são presas no RJ

Rio de Janeiro (RJ)- A Marinha do Brasil (MB) informou neste domingo (1°) que, participou, em conjunto com a Força Aérea Brasileira (FAB), do apoio a uma operação da Polícia Federal (PF), com o propósito de interceptar uma embarcação que navegava na costa brasileira, com suspeita de tráfico de drogas.

O Comando do 1º Distrito Naval deslocou o Navio-Patrulha Oceânico “Apa”, e planejou a interceptação da embarcação, com o apoio de uma aeronave P-3AM “Orion”, do 1. Esquadrão do 7. Grupo de Aviação da FAB.

Estavam embarcados agentes da Polícia Federal, um Destacamento de Abordagem do Grupamento de Mergulhadores de Combate e militares do Grupamento de Fuzileiros Navais do Rio de Janeiro.

O rebocador foi interceptado na tarde da sexta-feira (29) e, após a abordagem, foi constatado que transportava uma carga de drogas. As sete pessoas que estavam a bordo foram presas em flagrante.

Após a atracação no Rio de Janeiro, tanto os presos quanto o rebocador e sua carga foram entregues à Superintendência Regional da Polícia Federal no Rio de Janeiro, que está conduzindo as investigações.



