Mais de 400 quilos de drogas são apreendidos no município de Alvarães

Alvarães (AM) – Durante a operação Hórus, na tarde desta quinta-feira (28/04), os policiais do 3° Batalhão da Polícia Militar (BPM), da Companhia de Operações Especiais (COE), com o apoio da guarda municipal, apreenderam 414 quilos de drogas no município de Alvarães (a 531 quilômetros de Manaus).

A atividade é coordenada pela Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM), por meio do Gabinete de Gestão Integrada de Fronteiras e Divisas (GGI-F), e visa o combate à criminalidade nos municípios do interior do estado.

O material apreendido pelos policiais gerou um prejuízo de R$ 13 milhões ao crime.

Conforme o relatório policial, populares avistaram uma urna de alumínio flutuando às margens do rio, próximo ao porto do município, e acionaram a polícia.

Ao chegar ao local, as equipes verificaram o interior da estrutura, onde os entorpecentes foram encontrados.

Ao todo, foram encontrados 33 tabletes de cocaína, 59 tabletes de maconha e 276 tabletes de pasta base. O material ilícito foi levado para a delegacia do município de Tefé (a 523 quilômetros da capital).

Operação Hórus

A ação conta com o efetivo de todo o sistema de Segurança Pública e atua nas divisas, fronteiras e rodovias estaduais.

Além de atuar diretamente na Base Arpão, localizada no município de Coari, e na cidade Tabatinga, que faz fronteira entre o Brasil, Colômbia e Peru, reprimindo a rota do tráfico.

*Agência Amazonas

Leia mais:

Mais de 410 quilos de drogas são encontrados “flutuando” em rio no Amazonas

Adolescente é apreendida por tráfico de drogas em Caapiranga

‘Batata’ mata amante, rouba casa e paga dívida com o tráfico de drogas