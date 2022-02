Mulheres são presas transportando mais de 40 kg de droga no AM

Manaus (AM) – Após denúncia anônima, duas mulheres, uma de 33 anos e outra sem idade informada, foram presas com mais de 40 quilos de drogas no aeródromo de Japurá (a 744 quilômetros da capital), na tarde de quarta-feira (10), por volta das 14h.

Conforme a denúncia, a denúncia relatou que duas mulheres haviam chegado de uma área de garimpo e estavam com uma grande quantidade de drogas. A droga tinha como destino à capital amazonense.

Nas malas, a polícia encontrou uma relevante quantidade de entorpecentes, ao todo, 41 quilos de maconha do tipo “skunk”. Uma das mulheres usava tornozeleira eletrônica.

As mulheres confessaram apenas que transportariam as drogas. Contudo, se recusaram a prestar mais informações.

Em seguida, foram levadas para a delegacia. As investigações continuam para prender os outros envolvidos no crime.

Denúncia

A Polícia Militar orienta à população que informe imediatamente ao tomar conhecimento de qualquer ação criminosa, por meio do disque-denúncia 181 ou pelo 190.

*Com informações da assessoria

Leia mais:

Concurso Público da Polícia Militar registra 20,8 mil faltosos no AM

Após mais de uma década, concurso da Polícia Militar volta a acontecer neste domingo (6)

Homem é preso com armas em beco na Compensa 2