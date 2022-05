Prefeito David Almeida recebe Medalha do Mérito Eleitoral do TRE-AM

Manaus (AM)- O prefeito de Manaus, David Almeida, recebeu, nesta terça-feira (3), a “Medalha do Mérito Eleitoral – Categoria Ouro”, concedida pelo Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas (TRE-AM) a personalidades, pelos relevantes serviços prestados à Justiça Eleitoral.

A solenidade foi realizada no auditório do Centro Administrativo Desembargador José de Jesus Ferreira Lopes, no Aleixo, zona Centro-Sul.

A indicação da premiação ao gestor municipal foi realizada pelo presidente do TRE-AM, o desembargador Wellington José de Araújo. Para David Almeida, a medalha é um reconhecimento do trabalho desenvolvido em prol do povo amazonense.

“É com muita alegria que recebo essa homenagem do Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas, nesta terça-feira. Essa medalha é um reconhecimento do trabalho que, não é só meu, mas de toda a Prefeitura de Manaus, que visa manter os direitos da nossa população. É assim que formamos uma democracia cada vez mais justa e igualitária para todos”, enfatizou Almeida.

O presidente do TRE-AM salientou a importância de homenagear as pessoas que foram fundamentais para que a democracia no Amazonas pudesse ser mantida em mais um biênio.

“A democracia, como em várias nações constituídas na era contemporânea, e o estado democrático de direito, foram estabelecidos em meio a lutas e muitas vezes custaram vidas. As vidas daqueles que se negaram a desistir do ideal democrático. Entretanto, nossa jovem democracia, ainda em construção, é mantida não a partir de batalhas de heróis solitários, mas sim pela contribuição de cidadãos e cidadãs que, de forma abnegada, seu tempo e sua capacidade intelectual, possamos construir uma sociedade cada vez mais justa e igualitária. Portanto, cada um desses homenageados de hoje, conta com o meu mais profundo carinho e respeito, pois contribuem para manter a democracia no nosso Estado”, conclui.

Na mesma solenidade, o chefe da Casa Civil, Rafael Bertazzo, e o subprocurador-geral do município, Marco Aurélio Choy, também foram condecorados com a medalha.

