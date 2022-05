Amazonas investe R$ 400 mil na recuperação de ramais no Sul do estado

Canutama (AM) – O Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Estado de Produção Rural (Sepror), iniciou a recuperação de 12 estradas vicinais em Canutama (a 619 quilômetros da capital).

Por meio de transferência voluntária, a prefeitura do município recebeu o valor de R$ 400 mil para a compra de combustível, tipo diesel comum, para abastecimento de equipamentos rodoviários utilizados nos serviços de recuperação das estradas vicinais na localidade.

Foram adquiridos 68.188 mil litros de diesel pela prefeitura para a recuperação das estradas vicinais Linha 9, Linha 9A, Linha Coronel Reque, Belo Monte, Sete Corações, São Bernardo, Paraíba, L1 São Francisco, Acesso Projeto São Francisco, Linha 17, Linha 23 e Linha 33.

As obras vão beneficiar os produtores, melhorando principalmente o tráfego e o escoamento da produção rural, permitindo melhores condições de acessibilidade e trafegabilidade para a população.

Para o titular da Sepror, Petrucio Magalhães Júnior, a prioridade do Governo do Estado, com a chegada do verão, é a recuperação dos ramais e vicinais.

Para isso, o governo criou o programa Agro Amazonas, destinando recursos para melhorar este escoamento da produção e garantir o direito do cidadão de ir à escola, ter acesso à saúde e segurança pública.

“A parceria do Governo do Amazonas com a Prefeitura de Canutama para melhorar o escoamento da produção vai mudar a vida das pessoas naquela região que poucos amazonenses conhecem e que fica próxima da BR-319, que tem um potencial gigantesco na produção de alimentos. É uma região de campos naturais onde estão produtores rurais amazonenses e vindos de outras regiões tradicionais da produção no Brasil, que escolheram aquela terra para produzir e garantir o sustento de sua família”, disse Petrucio.

O investimento vai contemplar ao todo a recuperação de 101 quilômetros de vicinais no sul do estado, área de grande potencial para a bioeconomia, o agronegócio, o comércio e o turismo, fazendo parte do projeto Zona de Desenvolvimento Sustentável (ZDS) Abunã-Madeira, discutido em novembro de 2021 pelas autoridades.

Programa

Divulgação/Sepror Divulgação/Sepror Divulgação/Sepror

O SOS Vicinais foi criado pelo governador Wilson Lima, em 2020, e integra o Plano Verão, do Governo do Amazonas, com previsão de recuperar 130 trechos intrafegáveis, cujas obras só podem ser realizadas durante o verão.

Daí ser um processo de atuação permanente do governo para garantir o escoamento da produção e trafegabilidade nas vicinais após cada período anual de chuvas.

As melhorias promovidas pelo SOS Vicinais envolvem a realização de serviços como terraplanagem, limpeza nas laterais, remoção de material imprestável, escavação de material, compactação de aterro, regularização do subleito, sub-base e base. As ações devem ser concluídas até o final deste ano.

*Agência Amazonas

Fotos: Divulgação/Sepror

Edição Web: Bruna Oliveira

Leia mais:

Mais de R$ 129,3 milhões foram investidos na recuperação de estradas e ramais no Amazonas

Wilson Lima anuncia pavimentação de ramais que vai beneficiar mil famílias

Em Autazes, Wilson Lima inaugura ramais e anuncia investimentos de cerca de R$ 28 milhões