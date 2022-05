Quarta dose da vacina começa a ser aplicada em pessoas a partir dos 50 anos em Manaus

Manaus (AM)- A Prefeitura de Manaus começa a aplicar nesta quinta-feira (5) a quarta dose de vacina contra a Covid-19, para o público de 50 anos a 69 anos.

O avanço, recomendado pelo Ministério da Saúde, vale também para os trabalhadores de saúde de qualquer idade.

As vacinas estão disponíveis para o novo público nos mais de 50 pontos de atendimento mantidos pela Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), incluindo pontos estratégicos de grande fluxo e Unidades Básicas de Saúde (UBSs), com funcionamento das 9h às 16 h.

O intervalo mínimo para receber a quarta dose é de quatro meses após a terceira dose. Já estavam sendo contemplados com a quarta dose de reforço os idosos de 70 anos ou mais e os imunossuprimidos maiores de 18 anos.

A subsecretária municipal de Gestão da Saúde, Aldeniza Araújo, destaca que, apesar do cenário epidemiológico atual indicar queda no número de adoecimentos, internações e óbitos por Covid-19, a campanha de imunização deve ser continuada para evitar os riscos de redução da imunidade da população contra o vírus.

Para ter acesso ao imunizante, o usuário deve conferir se recebeu a terceira dose há quatro meses ou mais, consultando o https://imuniza.manaus.am.gov.br/ ou o cartão de vacinação. Quem estiver no prazo, deve apresentar, no local de vacinação, além do cartão onde estão registradas as doses anteriores, um documento de identificação original, com foto.

A lista com os locais de vacinação, endereços e horários de funcionamento pode ser consultada no site da Semsa por meio do link bit.ly/localvacinacovid19 e nos perfis da secretaria nas redes sociais (@semsamanaus, no Instagram e Semsa Manaus, no Facebook).

*Com informações da assessoria

Fotos: Camila Batista/Semsa

Edição Web: Bruna Oliveira

Leia mais:

Amazonas recebeu mais de 2 mil vacinas na última segunda (2)

Manaus oferece 50 pontos de vacinação nesta semana

77% da população concorda em exigência de vacinação em escolas