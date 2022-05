Durante a fuga os assassinos colidiram com o carro contra dois veículos. Devido à dificuldade em tirar o carro do local os criminosos acabaram abandonando o veículo e fugiram a pé

Manaus (AM) – Ecivaldo Silva Neves, de 41 anos foi executado a tiros e outro identificado como Leandro Martins de Oliveira, de 26 anos foi baleado durante ação criminosa realizada por ocupantes de um carro, na noite desta quinta-feira (12), na rua Anador, no bairro Jorge Teixeira, Zona Leste da capital.

De acordo com informações preliminares repassadas por populares, as vítimas foram surpreendidas por dois homens que estavam em um carro modelo Fiat Uno Mile, na cor branca, que ao se aproximarem do alvo efetuaram diversos tiros contra ele. Durante a ação, Leandro acertou uma paulada contra um dos criminosos e acabou sendo baleado na região do abdômen.

Ainda conforme as informações, durante a fuga os assassinos colidiram com o carro contra dois veículos. Devido à dificuldade em tirar o carro do local, os criminosos acabaram abandonando o veículo e fugiram a pé.

Os policiais militares da 30ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) estiveram no local e acionaram os órgãos competentes para realizar as investigações sobre o homicídio e tentativa de homicídio.

Leandro foi socorrido e encaminhado para uma unidade hospitalar da cidade. O Instituto Médico Legal foi acionado para realizar a remoção do corpo da vítima. A Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS) deve investigar o crime.

