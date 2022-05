Homem é perseguido e executado a tiros na Compensa

Manaus (AM) – Um homem identificado como Lucas Vicente de Almeida, de 27 anos, foi executado a tiros na madrugada deste sábado (21), no beco Rui Barbosa, no bairro Compensa 2, Zona Oeste da capital.

De acordo com informações dos familiares repassadas aos policiais militares da 8ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), a vítima foi perseguida por homens armados, não identificados. Ao chegar no beco informado, ele foi alvejado com diversos disparos pelo corpo. Após a ação criminosa, os assassinos fugiram do local.

Devido às características do crime, a polícia não descarta execução pela guerra do tráfico, visto que o homem já tinha passagem por tráfico de drogas.

Os policiais realizaram o isolamento da área e acionaram os órgãos competentes para as investigações.

O Instituto Médico Legal (IML) realizou a remoção do corpo da vítima. O Caso é investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).

