Imagens de satélite mostram navios russos carregando grãos ucranianos na Crimeia

O roubo de grãos ucranianos pela Rússia parece estar aumentando à medida que continua sua guerra contra o país, de acordo com novas fotos de satélite do porto de Sebastopol, na Crimeia.

Dois navios graneleiros com bandeira da Rússia são mostrados nas imagens atracando e carregando o que se acredita ser grãos ucranianos roubados.

O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, acusou a Rússia de “roubar gradualmente” produtos alimentícios ucranianos e tentar vendê-los.

As novas imagens da Maxar Technologies, datadas de 19 e 21 de maio, mostram os navios — o Matros Pozynich e o Matros Koshka — atracados ao lado do que parecem ser silos de grãos com grãos saindo de um cinto em um porão aberto.

Ambos os navios já deixaram o porto, de acordo com o site de rastreamento de navios MarineTraffic.com, com o Matros Pozynich navegando pelo Mar Egeu alegando estar a caminho de Beirute e o Matros Koshka ainda no Mar Negro.

É difícil saber com certeza se o navio está sendo carregado com grãos ucranianos roubados, mas a Crimeia, anexada à Rússia, produz pouco grão, ao contrário das regiões ucranianas agrícolas de Kherson e Zaporizhzhia, ao norte.

Autoridades ucranianas e fontes da indústria disseram à CNN que as forças russas em áreas ocupadas esvaziaram vários silos e transportaram os grãos para o sul.

No início deste mês, o Matros Pozynich realizou uma missão semelhante: carregar grãos e zarpar do Mar Negro para o Mediterrâneo.

Ele foi inicialmente destinado ao Egito com a carga, mas foi recusado em Alexandria após um aviso de autoridades ucranianas, segundo o governo do país.

Também foi barrada a entrada em Beirute, acabando por atracar em Latakia, na Síria, onde a Rússia há anos apoia o regime de Bashar al-Assad.

Ao mesmo tempo, a Rússia tem impedido a Ucrânia de exportar mercadorias de seus portos, alimentando temores de uma crise alimentar global.

“A comunidade mundial deve ajudar a Ucrânia a desbloquear os portos marítimos, caso contrário a crise energética será seguida por uma crise alimentar e muitos outros países a enfrentarão”, disse Zelensky no sábado.

“A Rússia bloqueou quase todos os portos e, por assim dizer, todas as oportunidades marítimas para exportar alimentos, nossos grãos, cevada, girassol e muito mais. Muitas coisas.”

Na semana passada, a CNN informou que os EUA e seus aliados estão discutindo sobre como desenvolver com segurança rotas para transportar grãos da Ucrânia em meio a preocupações com o fornecimento global de alimentos. A evidência de que a Rússia está roubando grãos só complica esses esforços.

Antes da guerra, o fornecimento de trigo da Rússia e da Ucrânia representava quase 30% do comércio global, e a Ucrânia é o quarto maior exportador de milho do mundo e o quinto maior exportador de trigo, segundo o Departamento de Estado dos EUA.

O Programa Mundial de Alimentos das Nações Unidas, que ajuda a combater a insegurança alimentar global, compra cerca de metade de seu trigo da Ucrânia a cada ano e alertou sobre consequências terríveis se os portos ucranianos não forem abertos.

Os navios têm capacidade para 30 mil toneladas e, no início deste mês, o Ministério da Defesa da Ucrânia estimou que cerca de 400 mil toneladas foram roubadas e retiradas da Ucrânia desde a invasão da Rússia.

Mykola Solsky, o ministro da Política Agrária e Alimentação da Ucrânia, disse que é “enviado de forma organizada na direção da Crimeia. Este é um grande negócio que é supervisionado por pessoas do mais alto nível”.

A Rússia anexou a Crimeia em 2014, levando consigo o principal porto do Mar Negro de Sebastopol. Desde o lançamento de uma nova invasão em fevereiro, a Rússia privou a Ucrânia do acesso a dois portos importantes: capturar Mariupol, no Mar de Azov, e mirar e bloquear Odessa, também no Mar Negro.

A incapacidade da Ucrânia de exportar desses portos não está apenas afetando os níveis de alimentos em todo o mundo, mas tendo um impacto devastador na economia do país.

Há uma estimativa de 22 milhões de toneladas de grãos em silos ucranianos, disse o secretário de Estado dos EUA, Antony Blinken, na semana passada.

“A Federação Russa alega falsamente que as sanções da comunidade internacional são as culpadas pelo agravamento da crise alimentar global. As sanções não estão bloqueando os portos do Mar Negro, prendendo navios cheios de comida e destruindo estradas e ferrovias ucranianas”, disse Blinken. “A Rússia é [culpada].”

O porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, anteriormente chamou as alegações de que a Rússia estaria roubando grãos de seu vizinho de “notícias falsas”, de acordo com a agência de notícias estatal russa TASS e outras agências de notícias.

*Com informações da CNN

