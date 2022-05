Sobe para 44 o número de vítimas da chuva que atinge Pernambuco, diz ministro

Já são 44 mortes registradas, desde quinta-feira (25), em decorrência das fortes chuvas que atingem Pernambuco. A informação foi dada pelo Ministério do Desenvolvimento Regional em coletiva de imprensa, neste domingo (29).

“A informação atualizada que eu tenho é de que a gente registrou 44 óbitos, 56 desaparecidos, 25 feridos, 3.957 desabrigados e 533 desalojados”, afirmou o ministro do Desenvolvimento Regional, Daniel Ferreira.

A declaração foi dada durante uma entrevista coletiva concedida também pelos ministros Carlos Brito (Turismo), Ronaldo Bento (Cidadania) e Marcelo Queiroga (Saúde), no Recife.

Antes da coletiva, os ministros fizeram um sobrevoo pelas áreas mais atingida, como Jardim Monte Verde, no bairro do Ibura, na Zona Sul da capital pernambucana. Área limítrofe entre o Recife e Jaboatão dos Guararapes, foi a localidade mais afetada. Ao menos 20 mortes aconteceram no local. Do total, 30 foram no sábado (28).

“Eu telefonei para o governador do estado aqui de Pernambuco e para o prefeito de Recife. Porque, mesmo o governo do estado e município tendo as defesas civis muito bem estruturadas, são dessas reconhecida nacionalmente, uma chuva dessa magnitude causa estrago em qualquer município do Brasil”, declarou Ferreira. As chuvas castigam o estado desde a segunda-feira (23) e a primeira morte foi registrada na quarta-feira.

*Com informações de G1

