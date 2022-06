Último lote de ingressos para Super Love Festival com Duda Beat está à venda

Manaus (AM)- Já está à venda o último lote de ingressos antecipados para o Super Love Festival com a “Duda Beat on Tour” que acontece no Dia dos Namorados, no próximo domingo (12), no Studio 5 Shopping e Convenções, zona Sul de Manaus. É o primeiro festival LGBTQIA+ da Região Norte.



Além da atração nacional Duda Beat, artistas locais compõe o line-up como Antônio Bahia, Rafa Militão, Sants, Karen Francis, Bruno Rodriguez, Bel Martine, Bernard, Pimenta com Sal, Ana Suav, LLLuaninha, Vena Volu, Victor D’Lírio, Lua Negra, Thaís Kokama, Aurora Boreal, Márcia Novo e Gandhi Cats.



Para a anfitriã do evento, Aurora Boreal, o festival é uma vitrine para valorizar artistas independentes e também um espaço para representatividade, em especial no mês de junho em que se comemora o Orgulho LGBTQIA+.



“Estar no palco é sempre maravilhoso, mas tem um sabor muito mais especial quando se trata de um evento que dá oportunidade para outros artistas locais. São artistas com muita representatividade. Nós temos na apresentação a Aurora como drag e a Thaís Kokama, que é uma mulher lésbica e indígena. Temos cantores gays, lésbicas, e artistas trans. Estaremos iguais no palco, todos juntos nos apresentando e eu tenho certeza que vai ser um evento muito lindo e significativo para o público”, destacou.

Ingressos

Quem for ao festival pode adquirir a meia-entrada solidária, que consiste na doação de 1kg de alimento não perecível e mais o valor do ingresso. As doações serão destinadas para Casa Miga LGBT, a primeira casa de acolhimento para LGBTs em Manaus em situação de vulnerabilidade social.



Os ingressos para arquibancada e frisa já estão esgotados. O último lote para Front Stage e Camarote Devassa seguem à venda nos pontos físicos das Lojas Diniz dos shoppings Manauara, Sumaúma e Grande Circular, e também on-line pelo site shopingressos.com.



Mais informações podem ser obtidas pelo número (92) 9.8250-2002 ou pelas redes sociais Lunière Produções e Super Love Festival.

