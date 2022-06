Preso homem que jogou água quente nas costas da companheira em Manaus

Crime caracterizado como violência doméstica ocorreu no dia 28 de maio deste ano

Manaus (AM) – A Delegacia Especializada em Crimes contra a Mulher (DECCM) centro-sul cumpriu mandado de prisão preventiva em nome de um homem, de 32 anos, por violência doméstica praticada contra sua companheira, de 27 anos, na quarta-feira (8). O homem jogou água quente nas costas da vítima, no dia 28 de maio deste ano, por volta das 22h, no bairro São José Operário, zona leste de Manaus.

De acordo com a delegada Débora Mafra, titular da unidade especializada, as equipes policiais tomaram conhecimento da ação criminosa após a vítima procurar a delegacia para registrar a ocorrência. Na ocasião, ela informou que durante uma discussão, seu companheiro a insultou com palavras de baixo calão, ameaçou e, em seguida, jogou uma panela de água quente em suas costas.

“A mulher ainda relatou que, após o crime, o agressor tomou seu aparelho celular, impedindo-a de pedir ajuda aos seus familiares. Ele só devolveu o aparelho no dia seguinte ao delito”, disse a delegada.

Conforme Débora, após o registro do Boletim de Ocorrência (BO) foi solicitado exame de corpo de delito para a mulher, bem como uma medida protetiva de urgência. Tendo em vista os indícios de crime, foi representado ao Poder Judiciário pela prisão do infrator, e o mandado de prisão preventiva foi expedido na noite de terça-feira (7).

“Com a ordem judicial decretada, seguimos em busca dele em diversos endereços, porém, ele não foi localizado. No entanto, ele se entregou na tarde de hoje na DECCM, momento em que foi cumprido o mandado de prisão”, relatou a autoridade policial.

Procedimentos

O homem responderá por violência doméstica. Ele será conduzido à Central de Recebimento e Triagem (CRT), onde ficará à disposição do Poder Judiciário.

