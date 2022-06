Trio é preso por utilizar dispositivos eletrônicos para furtar energia em Manaus

Manaus (AM) – Três homens foram presos na manhã de quarta-feira (8), em flagrante, por fraude envolvendo contadores de energia elétrica. A prática criminosa gera um prejuízo de R$ 200 milhões, anualmente, à empresa.

De acordo com o delegado Adriano Félix, titular da Delegacia Especializada em Roubos, Furtos e Defraudações (Derfd), as investigações começaram a partir da denúncia de servidores que dois medidores no bairro Aleixo e Tarumã foram levados para um suposto laboratório. No local, os dispositivos eletrônicos eram instalados com intuito de furtarem energia elétrica.

“Além desse crime, nós identificamos também o crime de furto qualificado do rompimento de obstáculos, tendo em vista que dois desses suspeitos romperam o lacre da empresa e levaram o medidor até o laboratório de responsabilidade de uma terceira pessoa. Um deles trabalhava como terceirizado para a concessionária de energia. É um rombo milionário à empresa. Vamos continuar trabalhando para saber se há mais funcionários envolvidos, empresários e proprietários de residências envolvidos”, destacou Adriano Félix.

O diretor técnico da Amazonas Energia, Radyr Oliveira, falou um pouco sobre o prejuízo ocasionado pelo crime.

“Com isso não é somente um furto no medidor, é furto na rede de distribuição, no ramal de serviço e consequentemente isso impacta na nossa população que paga a conta corretamente. Por isso estamos inovando na tecnologia com novos medidores para reduzir o prejuízo e melhorar o nosso serviço. Gostaríamos de agradecer o trabalho da polícia e juntos vamos combater o furto de energia. A perda comercial já vem ao longo do tempo e cresce anualmente. Mais pessoas podem estar cometendo o mesmo crime”, destacou.

O trio responderá por furto qualificado e irá passar por audiência de custódia no Fórum Ministro Henoch Reis, na Zona Sul de Manaus.

