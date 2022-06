Veja como vai funcionar o horário do comércio em Manaus no feriado de Corpus Christi 

Manaus (AM) – A Federação do Comércio do Estado do Amazonas (Fecomércio) divulgou como vai funcionar o comércio no Centro e nos shoppings durante o feriado de Corpus Christi, na próxima quinta-feira (16).

Comércio da Região Central – das 9h às 13h (horário sugerido).

Shoppings:

Amazonas Shopping – Lojas e Praça de Alimentação – 12h às 21h;

Manauara Shopping – Lojas – 14h às 21h – Praça de Alimentação – 12h às 21h;

Manaus Plaza Shopping – Lojas – 14h às 20h – Praça de Alimentação – 11h às 21h;

Millennium Shopping – Lojas – 14h às 20h – Praça de Alimentação – 12h às 20h;

Shopping Ponta Negra – Lojas – 14h às 21h – Praça de Alimentação – 12h às 22h;

Shopping São José – Lojas – 10h às 16h – Praça de alimentação – 12h às 16h;

Sumaúma Park Shopping – Lojas – 12h às 21h – Praça de Alimentação – 12h às 22h;Shopping Manaus ViaNorte – Lojas e Praça de Alimentação – 12h às 21h.

Leia mais:

Vendas do comércio amazonense crescem 4,4%, em abril

Comércio ilegal de abelhas na internet é ameaça a espécies

SSP diz que Manaus registrou redução de 30% em roubos a comércios