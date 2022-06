Especialista fala sobre importância e cuidados com o trato intestinal em evento gratuito em Manaus

Um dos maiores especialistas da nutrição funcional, Murilo Pereira abordará a importância que o sistema digestivo possui no dia a dia das pessoas e o que consiste no tratamento de modulação intestinal

Com objetivo de proporcionar aos profissionais da área de saúde, um olhar do paciente a partir de sinais clínicos e bioquímicos, direcionando ao seu estado de saúde por meio de estratégias nutricionais que promovam a homeostase do trato intestinal, a Bioexata Farmácia de Manipulação realiza no dia 24 de junho, no Teatro Manauara, a partir das 18h30, a palestra Modulação Intestinal com Murilo Pereira, um dos maiores nomes da nutrição funcional no Brasil.

O evento gratuito é aberto para médicos e nutricionistas e as inscrições podem ser feitas pelo número de WhatsApp: 92 99233-8562.

Para o especialista é necessário destacar a importância que o sistema digestivo possui no nosso dia a dia e apresentar as novas perspectivas sobre o funcionamento do intestino com a finalidade de melhorar a saúde das pessoas é um dos principais focos do evento. “A modulação intestinal é um tratamento que consiste na mudança de hábitos para melhorar a homeostase do intestino. Dessa forma, são feitos alguns estímulos no trato gastrointestinal buscando equilibrar as proporções de bactérias que compõem a microbiota”, explica o nutricionista.

Esse equilíbrio ajuda a prevenir doenças e ter maior qualidade de vida e muito além de ingerir mais fibra ou probióticos, na modulação intestinal é preciso um esforço do paciente no tratamento. “A restauração da composição da microbiota intestinal é responsável por diversos benefícios como melhora dos sintomas gastrointestinais, disposição e fortalecimento do sistema imunológico”, frisa Murilo.

Sobre Murilo Pereira

Murilo Pereira é nutricionista formado pela Universidade Federal de Pelotas e mestre em Ciências dos Alimentos pela Universidade Federal de Santa Catarina. Atua como professor por vocação e escolha, dedicando-se a ensinar profissionais das áreas de saúde a melhorar a vida da população por meio de uma visão integral do ser humano. Seus estudos e ensinamentos definem uma abordagem nutricional nova, a partir da modulação intestinal, com impactos benéficos no tratamento de doenças metabólicas, imunológicas e comportamentais.

*Com informações da assessoria

