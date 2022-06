Manaus lança edital para vendas de alimentos no Passo a Paço 2022

Manaus (AM)- A Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos (Manauscult), lançou o processo de seleção na forma de Chamada Pública de permissão de uso de espaço público para venda de alimentos pela iniciativa privada, durante a realização do festival #SouManaus Passo a Paço 2022, que acontecerá de 2 a 5 de setembro deste ano, no Centro Histórico de Manaus.

O edital de chamamento público nº 004/2022, disponível para consulta na aba “editais” do site manauscult.manaus.am.gov.br, será realizado por meio do “Festival Gastronômico de Manaus – No Passo do Sabor”, que conta com até 40 espaços para operação de venda de alimentos, divididas em quatro categorias: “Barraca do Chef”, até 20 vagas; “Novos Chefs”, até quatro vagas; “Food Truck”, até 13 vagas; e “Futuros Talentos”, até três vagas. O edital encontra-se à disposição,

Todos os pratos de comida, sejam eles salgados ou doces, comercializados na Feira Gastronômica do Passo a Paço, deverão custar no mínimo R$ 8 e no máximo R$ 23, e deverão respeitar os tamanhos mínimo de 150g e máximo de 250g, com exceção de salgadinhos e docinhos.

É obrigatório no último dia do evento, 5 de setembro, que seja criado no cardápio, pelo menos um prato de comida elaborado especialmente para o público infantojuvenil (faixa etária de 5 a 15 anos), que neste dia é o público-alvo do festival.

Podem se inscrever pessoas físicas ou jurídicas. Os interessados deverão protocolar até o dia 1° de julho, os documentos exigidos que estão relacionados no item 4.3 do edital, no protocolo da sede da Manauscult, no Les Artistes Café Teatro, na avenida 7 de Setembro, 377, Centro, no horário de 8h às 17h.

Mais informações podem ser obtidas no horário de 8h às 17h, na sede da Manauscult ou pelos telefones (92) 3215-7126 / 3215-5473.

*Com informações da assessoria

Fotos – Oliveira Júnior / Manauscult

