Dia da Pizza: inflação põe Brasil entre os países com a pizza mais cara do mundo

Manaus (AM) – O Dia da Pizza é comemorado neste domingo (10). Neste ano, clientes e donos de pizzarias buscam soluções para driblar a alta do preço de matérias-primas desse alimento tão amado pelo brasileiro. Em meio à inflação de ingredientes como farinha, queijo e tomate, a pizza do Brasil é uma das mais caras do mundo.

Segundo levantamento realizado pelo HelloSafe, que usou como base o sabor “Marguerita”, o Brasil tem a 35ª pizza mais cara do mundo entre 54 países analisados. A pizza mais barata do mundo é a da África do Sul, custando apenas R$ 22,49. Já a mais cara é a da China, saindo por R$ 141,34.

No Brasil, o preço médio da pizza fica em R$ 45. Mas em muitos restaurantes de São Paulo e do Rio, dependendo do sabor escolhido, é possível pagar mais de R$ 100 na pizza.

O levantamento aponta que no Brasil, com base no IBGE, nos últimos 12 meses (até junho), a inflação já acumula uma alta de 12,04%. Produtos básicos para uma pizza também subiram. O tomate aumentou 67% em 12 meses. A farinha subiu 29% e o queijo aumentou 19%.

*Com informações de Band

