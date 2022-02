Amaturá (AM) lidera ranking nacional de pior desempenho de vacinação da 2ª dose contra Covid

No top dez de municípios com menor cobertura vacinal da 1ª dose, Amaturá ocupa o 5º lugar

Amaturá (AM) – O município de Amaturá, no Amazonas, tem o menor percentual de população imunizada com a 2ª dose da vacina contra a Covid-19: 11,5%.

O levantamento se baseou em informações dos 5.570 municípios mais o Distrito Federal compiladas pelo Observatório da Covid-19, da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), a partir da base de dados do Ministério da Saúde.

Os dados foram exibidos pelo deputado estadual Serafim Corrêa (PSB) durante discurso na sessão plenária desta quinta-feira, 17, na ALE-AM (Assembleia Legislativa do Amazonas).

“Das dez cidades com percentual mais baixo para 2ª dose da vacina contra a Covid, é do Amazonas o primeiro lugar. O município de Amaturá imunizou somente 11,5% de sua população. Neste ranking, ocupamos ainda o 6º e o 8º lugar, com Santo Antônio do Içá, com 15,7%, e São Paulo de Olivença com 17,1% de seus cidadãos imunizados com a 2ª dose da vacina contra o coronavírus. Este é um troféu que gostaria que não tivéssemos”, disse Serafim ao detalhar os números.

No top dez de municípios com menor cobertura vacinal da 1ª dose, Amaturá ocupa o 5º lugar, com 26,2% da população vacinada.

Já Santa Isabel do Rio Negro ocupa o 6º lugar, com 27% de pessoas imunizadas.

No Brasil

“Lamentavelmente, nós estamos nessa situação. Então, cabe, dentro da lógica do SUS, que a SES-AM coordene esse sistema. Apelo ao ilustre secretário Anoar Samad, que tem sido uma pessoa dedicada e que tem trabalhado em prol da saúde do nosso estado, que faça uma força tarefa em relação a esses municípios que estão com péssimo desempenho na vacinação contra a Covid”, propôs o parlamentar.

Serafim destaca que, enquanto alguns estados já falam em 4ª dose da vacina, o Amazonas segue sendo retrato da desigualdade de imunização.

“Se nós tivermos uma onda mais forte e essa onda chegar a esses municípios, terá um evento devastador, porque, por exemplo, um município que tem apenas 11% da população vacinada significa dizer que 89% da vacinação não alcançou a população”, concluiu.

