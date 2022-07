Uso de máscaras em ambientes fechados volta a ser obrigatório em Rio Preto da Eva

Manaus (AM) – A Prefeitura de Rio Preto da Eva, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), através do decreto n 046, de 11 de Julho de 2022, tornou obrigatório o uso de máscaras em ambientes fechados, após o aumento no número de casos de Covid-19 no município. A medida começa a valer a partir do momento que o decreto for publicado no Diário Oficial.

“Nós nos reunimos e decidimos de imediato decretar o uso obrigatório de máscaras como forma de frear esse aumento nos casos. A gente já viveu uma onda da doença nos anos anteriores e não queremos isso novamente. Nossos profissionais de saúde estão empenhados em deixar esse vírus bem longe de Rio Preto, mas também pedimos o apoio da população para que todos cumpram o decreto e a gente vença a Covid mais uma vez”, disse o prefeito Anderson Sousa.

De acordo com o Boletim Epidemiológico mais atualizado da Covid-19 no município, feito nesta terça-feira (12), Rio Preto da Eva tem 147 pessoas em isolamento domiciliar e 1 pessoa internada. Desde o início da pandemia, o município já registrou 6.736 casos confirmados, e 86 mortes pela doença.

“Apesar de ter tido esse aumento no número de casos, os pacientes que testaram positivo estão bem, estáveis, se recuperando de forma tranquila e isolados para não contaminar outras pessoas. O paciente internado também está bem, e estamos fazendo acompanhamento”, informou Aila Carla Bernardino, secretária municipal de saúde.

O uso obrigatório de máscaras em ambientes fechados é uma medida que visa barrar ainda mais o crescimento da doença na cidade. Além disso, a prefeitura orienta para o uso de álcool em gel na higienização das mãos, e pede para que pessoas com sintomas da doença procurem as Unidades Básicas de Saúde (UBS’s).

Vacinação

A campanha de vacinação contra a Covid-19 em Rio Preto da Eva segue a todo vapor. A vacina pode ser encontrada nas UBS’s e também próximo ao sinal de trânsito logo após o Balneário Municipal, onde uma equipe da Secretaria de Saúde está atendendo à população.

O município já está vacinando com a quarta dose do imunizante, a população acima de 18 anos que tomou a terceira dose há pelo menos três meses.

*Com informações da assessoria

