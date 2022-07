Vídeo: Mulher chama Bolsonaro de “corrupto” e é retirada de motociata em MG

Juiz de Fora (MG) — Enquanto ocorria a motociata que o presidente Jair Bolsonaro (PL) comparece nesta sexta-feira (15) em Juiz de Fora (MG), uma mulher foi retirada após gritar o nome do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e chamar Bolsonaro de corrupto.

A cena aconteceu na Rua Benjamin Constant, na região central da cidade, durante a agenda do chefe do Executivo. O presidente retornou à cidade pela primeira vez após a facada que aconteceu em 6 setembro de 2018.

Nas imagens divulgadas pelo Twitter do deputado Hélio Lopes (PL), a partir de dez segundos, é possível acompanhar o momento em que a mulher grita “Lula”, em alusão ao adversário de Bolsonaro nas eleições de outubro, e vira ao presidente, que está bem próximo dela, e diz “seu corrupto”. Apoiadores a puxam pelo braço e a conduzem para fora do ato.

Outras manifestações

No caminho da região central até o culto Congresso Estadual da Assembleia de Deus Madureira, a motociata parou. Neste momento, um apoiador de Lula ergueu uma bandeira vermelha improvisada e começou a cantar o jingle petista “Olê Lula”. O homem e os bolsonaristas passaram a trocar hostilidades e xingamentos.

Ao chegar na agenda religiosa de moto e sem capacete, o presidente foi erguido pela sua equipe para acenar para os apoiadores. Com segurança reforçada, agentes o cercavam com placas em maletas blindadas na altura da região da barriga e quadril.

O evento da Assembleia foi fechado para imprensa e apenas convidados identificados por pulseiras puderam participar. Alguns fiéis e apoiadores de Bolsonaro tentaram entrar, mas foram barrados pela equipe de segurança.

Preocupação com a segurança

Episódios recentes de violência relacionados à política aumentaram a preocupação com a segurança dos pré-candidatos à Presidência da República e fizeram com que agendas fossem readequadas. Na semana passada, um evento de Lula no Rio foi alvo de um artefato com fezes, no mesmo dia em que o carro do juiz responsável pela ordem de prisão contra o ex-ministro da Educação Milton Ribeiro foi atacado com excrementos e ovos. Nesta sexta-feira, o presidente Jair Bolsonaro ficou ao lado de opositora.

A recomendação é de que Bolsonaro cumprisse agenda em locais restritos, mas o presidente costuma insistir no contato direto com apoiadores, como faz hoje em Juiz de Fora. A campanha de reeleição fica sob responsabilidade do Gabinete de Segurança Institucional (GSI), órgão vinculado ao Palácio do Planalto.

A viagem ocorre num momento em que o titular do Palácio do Planalto vem sendo acusado de estimular atos de violência contra adversários políticos.

