Conheça o Ceti Dariana Lopes, maior unidade do AM construída no Monte Horebe

Manaus (AM) – Inaugurado no final do ano passado, o Centro Educacional de Tempo Integral (Ceti) Dariana Lopes, localizado no Conjunto Viver Melhor, bairro Lago Azul, zona norte de Manaus, tem conquistado os corações do corpo estudantil em razão da estrutura de ponta e da comodidade de estudar bem perto de casa.

O colégio foi construído após a reintegração de posse realizada na ocupação comunidade Monte Horebe, em 2020, e é a maior estrutura física da educação básica do estado.

Com uma estrutura ampla, o Ceti colocou a educação em uma posição de protagonismo na transformação social daquela região da cidade.

Entregue pelo governador Wilson Lima, a escola foi construída em tempo recorde. Além das salas de aula, o espaço conta com áreas para práticas esportivas, artísticas e laboratoriais.

A estudante do segundo ano do Ensino Médio, Maria Eduarda, de 16 anos, diz estar fascinada com a qualidade da escola, sobretudo pelo laboratório de química.



“O laboratório de química é uma oportunidade que nem todas as escolas têm. Nem todas as escolas têm os equipamentos certos para ensinar o aluno. É uma coisa que me atraiu muito, eu sempre tive essa paixão para aprender química, e agora eu me sinto mais atraída ainda”, afirmou a estudante.

O Ceti conta com salas de música e um palco multiuso, destinado às atividades de apresentações artísticas, como teatro e dança.

A jovem Maria Eduarda também comemora o fato de a escola ter espaços destinados para a produção de atividades artísticas, “A gente pode apresentar, dançar, se expressar e mostrar o talento que as gentes têm”, acrescentou.

Divulgação Divulgação Divulgação

Comodidade

Outro fato muito comemorado pelos alunos é comodidade de estudar próximo de casa. A unidade de ensino atende mais de mil alunos dos ensinos Fundamental e Médio.

Com mais uma oferta para estudantes da região, pais e mães correram para matricular filhos na escola.

Uma dessas estudantes é a jovem Amanda Castro, que antes do Ceti Dariana ser inaugurado, estudava na zona rural de Manaus, na BR-174.

“Foi uma sensação muito boa (ter uma escola próxima) porque onde eu estudava, era muito longe, prejudicava muito. E é uma maravilha que eu moro bem aqui perto de casa, eu posso vir andando, eu posso voltar andando, sem me prejudicar, sem prejudicar o meu responsável”, disse a estudante.

Desde 2019, o Governo do Amazonas abriu 13 novas escolas, sendo 11 Centros de Educação de Tempo Integral, e reabriu outras 5, o que representa mais 16 mil vagas na rede estadual de ensino.

Os investimentos tiveram reflexos no Índice de Educação Básica (IDEB). O Estado foi uma das sete unidades da federação a superar a meta do Ministério da Educação, alcançando pontuação 4.6 no exame, conforme a Secretaria de Educação.

*Com informações da assessoria

Leia mais:

Ceti em Codajás promove educação para 1 mil estudantes

Wilson Lima inaugura Ceti e leva “Governo Presente” para Codajás, no AM

Diretor-presidente do Cetam recebe título de Líder Educacional do Ano 2022