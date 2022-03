Vídeo: Pabllo Vittar pega bandeira de Lula e grita “Fora Bolsonaro” em festival

Na tarde de sexta-feira (25), Pabllo Vittar agitou o palco do Lollapalooza com os maiores hits de sua carreira e coreografias super elaboradas. Mas a cantora chamou também a atenção ao se posicionar politicamente, com gritos de “fora Bolsonaro”.

Veja vídeo:

A cantora, que é ex-moradora de assentamento do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST), em Uberlândia (MG), não escondeu sua preferência política e também ergueu uma toalha com o rosto do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, enquanto andava pela passarela do festival. A artista foi ovacionada pelo público.

Vittar também já revelou que pretende cantar na posse de Lula, caso o petista seja eleito.

O festival Lollapalooza acontece nos dias 25, 26 e 27 de março, no Autódromo de Interlagos, Zona Sul da capital paulista.

*Com informações do Congresso em Foco

