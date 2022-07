Concurso premia jovens instrumentistas no Amazonas Green Jazz Festival

Manaus (AM)- O Amazonas Green Jazz Festival realizou a final do Concurso Jovem Instrumentista, no palco do Teatro Amazonas. Com a plateia lotada por torcidas entusiasmadas, os jovens talentos da música no Amazonas se apresentaram nas categorias “Solo e Duo” e “Trios, Quartetos, Quintetos e Sextetos”.

O primeiro lugar da categoria “Solo e Duo” ficou com o dueto Raphael Moraes & Stivisson. “Está sendo muito bom participar deste festival. Ensaiamos bastante, mas saiu a contento. Tirando o nervosismo, que é o nervosismo bom da ansiedade de tocar bem, fizemos uma boa apresentação”, disse Raphael Moraes, violonista do duo.

“Eu acho que superei minha expectativa, apesar de que estava muito nervoso no início. Mas o melhor momento foi a interação com o público, esse contato pós-pandemia, sentir o público. Isso estava guardado desde 2020 e agora a gente pôde compartilhar com o público. Foi o auge dessa noite”, afirmou Stivisson Menezes, percussionista do duo campeão, que também foi ovacionado pelo público por sua apresentação.

O segundo lugar da categoria “Solo e Duo” ficou com o pianista Anderson Farias, que também foi o vencedor do Prêmio Almir Fernandes, no valor de R$ 2 mil, que foi concedido a um músico de qualquer categoria de participação pelo talento excepcional demonstrado. O terceiro lugar foi o guitarrista Ruan Victor Lamongi.

Trios, Quartetos, Quintetos e Sextetos

Na categoria “Trios, Quartetos, Quintetos e Sextetos”, o primeiro lugar foi para o sexteto Tracajazz, formado por Felipe Oliveira de Souza, Ítalo da Costa Vilhena, Andryw Para dos Santos, Ismael Domingos Da Silva, José Julio Alves Feitosa e Gilber de Araújo Valenca. “Esse festival tem sido incrível para nós. É um imenso prazer fazer parte. Fizemos o nosso melhor e estamos muito felizes de poder dividir o palco com esses excelentes músicos da nossa cidade”, disse o baterista Felipe Souza.

O segundo lugar da categoria ficou com o Kitrio, trio formado por Jhonata Monteiro, Abner Pires e Gleidson Benchimol, e o terceiro lugar ficou com o quarteto Terra Firme, formado por Murilo Lauschner Martins, Lorenzo Paolo Tomaselli, Salim da Silva Kapeny e Gabriel Rodrigues Bhering.

Além de troféus, os vencedores da categoria “Solo e Duo” receberam R$ 7 mil (1º lugar), R$ 5 mil (2º lugar) e R$ 4 mil (3º lugar). Já os primeiros colocados em “Trios, Quartetos, Quintetos ou Sextetos” ganharam R$ 9 mil (1º lugar), R$ 7 mil (2º lugar) e R$ 6 mil (3º lugar).

“Os jovens talentos amazonenses têm no Amazonas Green Jazz Festival voz e vez para demonstrar seu trabalho e seu talento. Também pudemos observar em que medida foram influenciados pelos workshops que, ao longo de todos esses festivais nós desenvolvemos, como eles aproveitaram as aulas a que têm acesso no Liceu de Artes e Ofícios Cláudio Santoro”, disse o diretor artístico do Amazonas Green Jazz Festival e regente da Amazonas Band, maestro Rui Carvalho.

O maestro disse ainda ser gratificante ver o resultado da noite dedicada aos novos talentos dentro do festival. “É gratificante também ver o interesse do público e verificar que este festival está contribuindo para sedimentar conhecimento e interesse para a cena musical chamada jazz”, afirmou Rui Carvalho.

Além dos shows no Teatro Amazonas, o festival também está oferecendo palestras e workshops gratuitos com os artistas nacionais e internacionais. A programação completa está disponível no site: www.amazonasgreenjazzfestival.com.br.

