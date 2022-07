Mototaxista tem perna dilacerada após ser atingido por motorista embriagado em Manaus

O condutor de 47 anos foi levado pelos policiais para fazer o teste do bafômetro, que apontou nível de álcool acima do permitido

Manaus (AM) – Um mototaxista, de identidade não revelada pela polícia, teve a perna dilacerada após ser atingido por um veículo modelo Volkswagen Gol, de cor vermelha, conduzido por Jair Mendes Moraes, de 47 anos. O condutor do carro estava embriagado. O acidente aconteceu nesta quarta-feira (27), por volta de 13h30, na Zona Leste de Manaus.

De acordo com o cabo Marcel Oliveira, da 28ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), a equipe foi acionada para a rua Ernesto Costa, do bairro Colônia Antônio Aleixo, com a informação de um grave acidente.

“Testemunhas afirmaram que o homem que teve a perna dilacerada estava acompanhado de uma mulher, conduzindo uma motocicleta, quando o veículo foi batido pelo carro. A população estava revoltada e quase agrediu o condutor do carro”, explicou o cabo.

O homem teve a perna dilacerada e foi encaminhado por equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) a uma unidade hospitalar da capital. A mulher também teve ferimentos e recebeu atendimento.

O condutor de 47 anos foi levado pelos policiais para fazer o teste do bafômetro, que apontou nível de álcool acima do permitido caracterizando embriaguez. Ele foi apresentado no 14° Distrito Integrado de Polícia (DIP), onde foram adotados os procedimentos cabíveis. Ele deve ficar à disposição da Justiça.

Confira o vídeo (imagens fortes):

Populares ajudaram o mototaxista. Imagens: Reprodução

