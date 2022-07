Equipes da Amazonastur fiscalizam hotéis de Manaus

Manaus (AM) – A Empresa Estadual de Turismo do Amazonas (Amazonastur) deu início, nesta quinta-feira (28/07), às ações de ordenamento turístico nos meios de hospedagem urbanos de Manaus.

A iniciativa, que já vem sendo realizada periodicamente nas balsas e região da Manaus Moderna, tem o objetivo de renovar cadastros vencidos e cadastrar novos empreendimentos turísticos que desenvolvem essa atividade na capital amazonense, além de apresentar os serviços e campanhas desenvolvidos pela pasta.

De acordo com o presidente da Amazonastur, Gustavo Sampaio, neste primeiro dia, a ação alcançou seis hotéis da capital: Quality Hotel Manaus; Mercure Manaus Hotel; Hotel Adrianópolis All Suites; Hotel Intercity Manaus; Da Vinci Hotel & Conventions e Blue Tree Hotels.

“A gente realiza fiscalização para saber se o hóspede, se a rede hoteleira, se o prestador de serviço está enquadrado dentro das leis. Se realmente está praticando a sua atividade de forma regularizada, se está no Cadastur, se vem cumprindo os seus deveres como estabelecimento”, disse Sampaio.

“Tudo no intuito de receber o turista bem, para que ele possa aqui ter credibilidade e possa divulgar nosso destino cada vez mais para o seu destino de origem, amigos, familiares, posicionando assim a marca Amazonas, o destino Amazonas, de uma forma ímpar, singular”, acrescentou o presidente da Amazonastur.

Durante o diálogo com representantes dos estabelecimentos, a equipe técnica da Amazonastur ajuda os prestadores de serviços turísticos a se regularizarem no sistema Cadastro de Prestadores de Serviços Turísticos (Cadastur) do Ministério do Turismo e realizam pesquisas sobre o público, estrutura e demandas dos hotéis.

Para a governanta do Quality Hotel Manaus, Priscila Cortezão, essa aproximação com o órgão oficial de turismo do Governo do Amazonas é fundamental.

“A gente recebe a orientação deles sobre a segurança da retomada, a higienização das unidades, a forma de os funcionários estarem utilizando as máscaras, nós mantemos essa questão do uso das máscaras para nos proteger e proteger também o hóspede para que ele se sinta seguro. A gente agradece essa parceria e a gente consegue caminhar juntos para que a gente, com essa retomada, consiga trazer um turismo de volta pra Amazônia, para Manaus”, ressaltou.

Na oportunidade, Sampaio também destacou a atuação da Polícia Turística do Amazonas (Politur) durante as ações integradas.

“Esse alinhamento entre os órgãos do estado é muito importante para que a gente possa, primeiro, democratizar a política pública e levar ao turista todo o serviço que ele precisa, seja em caráter de regularização, de sensibilização ou até mesmo em caráter da Politur, seja para atuar de forma repressiva ou preventiva”, afirmou o presidente.

Retomada

De acordo com o Departamento de Estatística da Amazonastur, 97.128 turistas visitaram o estado no primeiro quadrimestre de 2022, o que revela um crescimento de 0,45% em relação ao mesmo período de 2021, quando foram contabilizados 96.695 turistas.

O presidente da Amazonastur destaca que a tendência é os índices aumentarem em virtude da chegada do verão Amazônico e com a oportunidade de turismo de pesca esportiva e de natureza na região.

“Até março, a Rede Hoteleira liderou as contratações, o que demonstra um crescimento exponencial de fluxo turístico, seja para negócios, seja para lazer. Então o nosso momento é muito positivo. Passamos agora pelo maior festival de todos os tempos já com os dados finalizados em Parintins, temos o maior fluxo da história e esse número vem só crescendo”, afirmou Gustavo.

“O faturamento de prestadora de serviço também vem aumentando, o que demonstra que a retomada do turismo vem se encontrando e a gente vem caminhando num terreno sólido, pavimentado e vai cada vez mais ter um horizonte positivo”, concluiu.

Quem veio pela primeira vez aproveitar o calor amazonense para a prática da pesca esportiva foi o produtor rural Diogo Peixoto, do Mato Grosso do Sul.

Com a viagem planejada desde o ano passado, o turista afirma sentir-se seguro e otimista para as férias no Amazonas.

“Hoje estamos aqui nessa terra maravilhosa, esse dia maravilhoso, cidade com muito calor, muito receptiva e eu acho que vai ser uma pescaria maravilhosa para nós. Sentimento de otimismo. Acho que hoje nós podemos transitar mais fácil, medidas sanitárias menos rígidas. Então a gente pode andar mais confortável, frequentar os lugares que antes não podia. Hoje nós vemos a cidade de Manaus e o Amazonas como qualquer outro lugar do Brasil, seguros”, contou o turista.

