Vice de Wilson Lima será anunciado nesta segunda-feira (1°), afirma David Almeida

Manaus (AM) – O prefeito de Manaus, David Almeida (Avante), afirmou que o vice do governador do Amazonas, Wilson Lima (União Brasil), que busca reeleição, será anunciado nesta segunda-feira (1º).

“Conforme acordado com o governador Wilson Lima, entrego nesta segunda-feira (1º), o nome do indicado a vice que a formará a chapa majoritária que disputará as eleições de outubro para Governo do Estado”, escreveu o David, na noite de domingo (31), no Twitter.

Disputam a preferência de David: o vice-prefeito Marcos Rotta, o ex-secretário de Limpeza Pública, Sabá Reis; a ex-secretária de Saúde, Shadia Fraxe, além de Tadeu de Souza, ex-chefe da Casa Civil e pessoa de alta confiança do prefeito. “São excelentes nomes que estamos analisando para indicar o vice pelo Avante na chapa de Wilson”.

David caracteriza a decisão de escolher o vice que irá compor a chapa de Wilson, que busca a reeleição como “a missão mais difícil da minha vida”.

Na semana passada chegou a ser ventilado que o escolhido seria Tadeu. O procurador estava no quadro da administração de David desde que iniciou em 1º de janeiro de 2020. Ele foi o coordenador da equipe de transição de David Almeida e já havia participado da sua gestão em 2017, durante a administração interina do Governo do Amazonas.

Outro nome forte na disputa é o de Sabá Reis, que inclusive já demostrou poder político e popular.

Recentemente, Alfredo Nascimento declarou que o PL, partido do presidente Jair Bolsonaro, poderia indicar o nome do vice, porém David foi firme e declarou que o posto seria ocupado por alguém indicado pelo Avante.

A indicação do vice reforça a aliança entre David e Wilson, que vem sendo demostrada em vários trabalhos.

Leia mais:

David Almeida tem quase 80% de aprovação em Manaus, diz pesquisa

Wilson Lima e David Almeida acertam aliança política para eleições deste ano

David Almeida discute programa sustentável na Amazônia com grupos empresariais