Vanda Witoto oficializa candidatura para deputada federal na convenção Rede e Psol

Manaus (AM) – A ativista indígena Vanda Witoto (Rede) oficializou, nesta quinta-feira (4), sua candidatura para deputada federal, na sede do partido Rede Sustentabilidade, na rua Barroso, no centro de Manaus. A oficialização aconteceu na sede do partido Rede Sustentabilidade, durante a convenção Rede-Psol. A candidata atuou ativamente durante a pandemia da Covid-19, e se tornou um símbolo de resistência.

“Hoje é um momento muito importante pra gente, e agora nosso próximo passo, certamente é dialogar com nosso povo, com os povos originários, ribeirinhos, jovens, agricultores e todos que estão, assim como nós, buscando melhorias para quem vive na Amazônia”, comenta Witoto durante o lançamento da candidatura à deputada federal.

Umas das principais bandeiras que Vanda levantará no congresso, de acordo com a líder, é da educação, saúde, políticas públicas robustas para os povos originários e território, e ainda buscar fortalecer a bioeconomia do Amazonas, para desenvolver o Estado com as florestas em pé.

“A ausência de pessoas no congresso que olhe pelos povos da região amazônica, e também da Amazônia enquanto território, é gigantesca. Se a Amazônia vai existir daqui a uns anos, e os povos que nela vivem, só depende do que fazemos agora”.

A defesa da Amazônia e dos povos originários é uma pauta importe para o mundo todo, e Witoto afirma que será uma luta constante para a construção e para o fortalecimento de políticas públicas para a preservação dos povos e proteção ambiental do território.

“Vou atuar contra as PLs que tem atacado os territórios indígenas, PLs da mineração, do agronegócio, que avançam nos territórios indígenas e tem gerado muitos impactos negativos, inclusive de mortes e assassinatos em conflitos, fragilizando nossos povos e o meio ambiente”.

Sobre Vanda Witoto

Vanda Witoto é símbolo da resistência e esperança dos povos amazônidas, foi a primeira pessoa a receber a vacina contra a covid-19, e hoje, leva ao mundo as questões urgentes da Amazônia, como a proteção dos povos originários e da Amazônia.

A denominação de Vanda Witoto significa “formiga brava”, uma referência ao seu clã de saúvas e ao inseto que é sinônimo de cooperação, trabalho árduo e vida em comunidade.

Definição que se aplica tão bem à mulher indígena que aos 34 anos já é uma líder para o seu povo e tantos outros amazonenses.

