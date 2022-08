O estudo longe de casa: amazonense cita desafios para realizar sonho profissional

Manaus (AM) – Deixar a família e amigos na terra natal para ir em busca dos sonhos é uma das decisões mais difíceis na vida de estudantes. Além de ter que se adaptar a novas culturas, a iniciativa também exige foco e esforço. Quem vive essa experiência é o estudante de engenharia de software, Daniel Cunha, de 23 anos.

O amazonense aceitou o desafio de morar em outro estado do país em busca de melhores condições de vida e oportunidades profissionais. Ele mora em São Paulo desde o final de 2021 e conta os desafios da nova rotina de vida.

Cunha relata que, apesar de sentir falta da família, amigos e da comida regional, ele tem objetivos a cumprir e isso é motivo suficiente para estar na capital paulista atualmente.

“No final do ano passado, surgiu uma oportunidade de realizar uma nova faculdade e fazer uma transição de carreira aqui em São Paulo. No começo, passei por um período de adaptação. O ritmo da cidade é bem diferente do que eu estava acostumado, mas eu, particularmente, gosto desse ritmo mais acelerado”, relata Daniel Cunha.

O estudante diz que no começo de sua nova vida, longe da terra manauara, morou em um alojamento com outras pessoas, o que o fez experimentar novos costumes.

“Conviver com pessoas diferentes e de lugares diferentes é uma experiência de autoconhecimento. A troca de culturas e de experiências de vida é algo único, e São Paulo certamente é o lugar para isso”, relata.

Preocupação com a varíola dos macacos

Apesar do entusiasmo do estudante, ele se preocupa em viver no epicentro da epidemia da varíola dos macacos (Monkeypox) no Brasil, mas destaca que mantém os cuidados necessários recomendados pela Organização Mundial de Saúde (OMS).

“De fato, é uma situação preocupante, mas continuo usando máscara e evitando sair desnecessariamente”, comenta.

Daniel mora em um alojamento que recebe estudantes do mundo todo que decidiram morar em São Paulo. Os estrangeiros vêm com o intuito de conhecer a língua brasileira e a cultura enquanto estudam. O futuro engenheiro de software enfatiza que a busca pelo sonho é sua prioridade no momento.

“[É importante] saber que estou aqui buscando um sonho e tendo uma oportunidade que, infelizmente, muitos não tiveram. Sei também que posso contar com minha família – mesmo à distância -, meus novos amigos, e o suporte da equipe do Share (alojamento em que ele mora atualmente)”, conclui.

