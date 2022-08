Manaus (AM) – A Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM) recebeu cerca de R$ 150 milhões do Governo do Estado para investimento em obras na capital e no interior. Os recursos incluem revitalizações de delegacias, reformas de unidades e construções para departamentos, conforme os dados da SSP-AM e da Polícia Civil do Amazonas (PC-AM).

Para obras concluídas e em andamento, o governo destinou R$ 22 milhões. Entre essas ações, por exemplo, estão incluídas a reforma e ampliação da equoterapia da Cavalaria da Polícia Militar do Amazonas (PMAM), a revitalização do Departamento de Repressão ao Crime Organizado (DRCO), entre outros.

Foto: Divulgação/SSP-AM

A SSP-AM destaca que R$ 120 milhões são para as obras em planejamento e em fase de licitação. De acordo com a entidade, são 13 projetos, incluindo a construção do Departamento Estadual de Investigações Criminais, a construção do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa, a construção do novo Comando-Geral, entre outros.

O secretário de Segurança Pública do Amazonas, general Carlos Alberto Mansur, destacou que os investimentos em infraestrutura fazem parte do programa Amazonas Mais Seguro, lançado pelo governador Wilson Lima no ano passado.

“Nós temos o Batalhão da Rocam, que está bem adiantado, logo um dos mais modernos do Brasil e do mundo. Estamos também com o Ciops, onde nós temos toda aquela parte de emergência, que está passando por reforma. Temos também o Centro de Formação de Condutores, onde formam os nossos motoristas. Tudo isso faz parte do nosso programa”, pontuou o secretário.

Foto: Divulgação/SSP-AM

A PC-AM afirma que em dois anos foram revitalizadas 34 delegacias em todo o estado, sendo 21 na capital e 13 em municípios do interior. De 2019 a 2022, os recursos para reformas e reparos nas unidades policiais somam cerca de R$ 10 milhões.

As obras incluem pintura, troca de fechaduras, parte elétrica, restauração de portas e fachadas, telhados, banheiros, compra de condicionadores de ar, bombas de água submersas, limpeza de poços, adesivagem, entre outros reparos.

O delegado-geral adjunto da Polícia Civil, Bruno Fraga, afirma que as obras melhoram “significativamente” o trabalho dos servidores, o que se reflete no serviço ofertado à população.

“Esse trabalho de revitalização é fundamental para que os servidores, para que os policiais proporcionem um melhor atendimento à população amazonense, para que tenham um local, um ambiente de trabalho adequado, e oferecendo assim um maior acolhimento àquelas pessoas que chegam aos nossos departamentos, delegacias e especializadas”, disse.

Ainda segundo o delegado, mais 11 delegacias do interior devem ter as obras concluídas até o final do ano.

*Com informações da assessoria

