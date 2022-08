Roberta Miranda diz ter namorado travesti e assume ‘trissexualidade’ aos 65 anos

A cantora Roberta Miranda revelou ter namorado com uma famosa travesti durante entrevista com o colunista Leo Dias, do Metrópoles. A conversa foi divulgada nesta quarta-feira (17), tratando sobre temas como a sexualidade de Roberta. As informações são do Hugo Gloss.

A cantora se relacionou com Luz Del Fuego, travesti conhecida por seu trabalho que fazia shows com uma cobra. Porém, apesar das partilhas, ela precisou terminar o relacionamento por conta de questionamentos da mãe. “Isso foi há quase 50 anos. Ela era linda, eu comecei a ir nos shows. Foi uma experiência linda!”, disse.

Legenda: Artista Luz del Fuego

Foto: Reprodução/Hemeroteca Digital

“Minha mãe nunca me viu com mulheres, e ela também não entendia. Os meninos que eu namorava eram recebidos dessa forma muito rude e eles se afastavam”, disse Roberta.

Devido às discussões com a mãe, Roberta teve dificuldade de entender a própria sexualidade. “Eu não sabia para onde correr, o que fazer. Não sei se meu negócio é menino, se é menina, ou se é travesti. Eu namorei uma travesti“, acrescentou.

“A gente se apaixonou muito. Mas eu era uma criança. Eu já passei do bissexual, eu sou ‘trissexual’: Quem come de tudo não passa vontade”, concluiu.

ROBERTA MIRANDA E GUSTTAVO LIMA

Durante a entrevista, Roberta desabafou sobre o processo judicial que enfrenta contra um segurança de Gusttavo Lima. “Ele bateu em mim de uma forma muito ruim, chorei muito, fui para rede social”, comentou. Na época, Miranda tentou se aproximar do colega de profissão, mas foi barrada.

“Até hoje ele não pegou um telefone para dizer: ‘colega, desculpa’. Isso me causou um estranhamento terrível, porque se isso acontece com meu colega, eu ligava no dia seguinte. E até hoje nada”, disse a cantora.

Conforme explicou, entrou com um processo contra o segurança dele, mas retirou o processo para não prejudicar Gusttavo. “Des dias depois, o segurança entrou com o processo. Eu gosto dele (Gusttavo), mas o que ele fez comigo teve uma decepção no meio“, finalizou.

*Com informações do ‘Diário do Nordeste’

