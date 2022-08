Vídeo: vereador de Iranduba acusa prefeito Augusto Ferraz de xingar manifestantes

Iranduba (AM) – O prefeito de Iranduba Augusto Ferraz (DEM) foi acusado de usar palavras ofensivas contra os moradores sempre que é criticado pela sua gestão no município (distante 28 quilômetros de Manaus). A denúncia foi feita pelo vereador Eudes Fernandes (MDB), também conhecido como Eudes da Drogaria, durante sessão da Câmara Municipal de Iranduba.

Para acusar o prefeito Augusto Ferraz, o vereador apresentou um vídeo no plenário da Câmara de Iranduba. A gravação mostrou episódios em que o gestor do município xingou manifestantes que criticavam a administração dele. Uma das ocasiões aconteceu no Dia Internacional da Mulher, no mês de março, onde uma mulher foi chamada de “vagabunda” pelo prefeito após cobrar promessas feitas no período de campanha.

Outra gravação mostrou o prefeito xingando manifestantes que se reuniram próximos a prefeitura, sendo a maioria mulheres. Eles questionavam Ferraz por problemas de infraestruturas e a falta de auxílio para quem mora em áreas alagadas.

Após a apresentação do vídeo, Eudes Fernandes lamentou a falta de respeito e decoro do prefeito com “determinadas pessoas”, e pontuou que a atitude comum de Ferraz é xingar quem critica a atuação dele à frente da prefeitura de Iranduba.

“A palavra chula que eu tenho para dizer é: ‘vagabundos’, ‘ladrões’ que estão extorquindo o povo de Iranduba” , declarou o vereador após apontar a atuação questionável de Augusto Ferraz.

O Em Tempo entrou em contato com a assessoria da prefeitura de Iranduba e pediu uma posição sobre as acusações feitas pelo vereador Eudes Fernandes. Até o fechamento desta edição, o jornal não recebeu uma resposta.

