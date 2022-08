Prefeitura de Manaus dá início à maratona ‘Hackatur’ durante evento de pesca esportiva e turismo

As equipes com melhor desempenho receberão troféus e certificados

A competição será realizada até o próximo sábado (20), no Centro de Convenções Vasco Vasques, bairro Flores, zona Centro-Sul. No total, 50 maratonistas, divididos em 10 equipes, terão 54 horas para propor soluções inovadoras para as modalidades do segmento de turismo de natureza, identificando obstáculos, contexto e alternativas para ajudar a promover a modalidade como vetor de desenvolvimento sustentável.

“O bom uso do recurso público, a distribuição desse recurso para as pessoas é uma bandeira defendida pelo prefeito David Almeida. E essa é uma oportunidade que a prefeitura tem de criar, gerando fomento e distribuição de renda para a população. A Semtepi tem três eixos bem definidos: trabalho, empreendedorismo e inovação, e temos trabalhado para atuar transversalmente nesses eixos, atendendo os anseios do nosso povo” , destacou o titular da Semtepi, Radyr Júnior.

As equipes com melhor desempenho receberão troféus e certificados. Já as três equipes melhor colocadas, ganharão prêmios de R$ 20 mil, R$ 6 mil e R$4 mil, além de um programa de mentoria como investimento inicial para o desenvolvimento dos projetos selecionados. Toda a metodologia está sendo aplicada pelo instituto The Comunic by InovAction, por meio do mentor Daniel Takaki.

“O Hackatur é uma maratona em que nós vamos buscar soluções para a área de turismo de aventura na Amazônia, uma região com um potencial gigantesco e que infelizmente no Brasil ainda é mal explorado. A ideia principal neste primeiro momento é que os participantes busquem os problemas, afinal de contas, se nós detectarmos esses problemas de fato, fica muito mais fácil para construirmos uma solução que tenha resultados e principalmente que possa impactar a vida do Amazonas e da região amazônica como um todo” , completou Daniel.

