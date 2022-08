Amazonas encara o Portuguesa no primeiro duelo pelo acesso

Manaus (AM)- No primeiro duelo que vale o acesso à Terceira Divisão do Campeonato Brasileiro, o Amazonas Futebol Clube visita a Portuguesa-RJ no estádio Luso-Brasileiro, às 14h, neste sábado (20), no Rio de Janeiro, em confronto válido pelas quartas de final da Série D. Dono da melhor campanha da competição, o Aurinegro decide a vaga às semifinais em casa.

A delegação da Onça-pintada embarcou rumo à capital carioca na madrugada da última quarta-feira (17). Lá, a equipe realizou três atividades e encerrou a preparação na manhã desta sexta (19).

Com a exceção do lateral-direito Yuri Ferraz (suspenso) e do volante Robertinho (volante), todo elenco está à disposição do técnico Rafael Lacerda.

O confronto entre amazonenses e cariocas marca a abertura das quartas de final da Série D. O jogo da volta será no próximo fim de semana, no domingo (28), no estádio Carlos Zamith. O vencedor garante o acesso à Terceira Divisão e encara o vitorioso do duelo entre ASA-AL e Pouso Alegre-MG na semifinal.

*com informações da assessoria]

Edição Web: Bruna Oliveira

Foto: Jadison Sampaio/AMFC

Leia mais:

Repasse da CBF beneficia São Raimundo e Amazonas FC

Amazonas FC anuncia contratação de goleiro e atacante

Amazonas busca goleiro para acesso