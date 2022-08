Vila Olímpica sedia 4ª Etapa do Campeonato Brasileiro Multi Site de Tiro com Arco

No sábado (20) e domingo (21) acontecem várias competições com diversas modalidades em Manaus

Manaus (AM)- Neste domingo (21), às 8h, a Vila Olímpica de Manaus recebe a 4ª Etapa Indoor do Campeonato Brasileiro Multi Site de Tiro com Arco. A competição visa qualificar os atletas para campeonatos nacionais e conta com apoio da Fundação Amazonas de Alto Rendimento (Faar).

“Por ser uma modalidade que reforça o legado e as nossas raízes indígenas, é uma honra poder apoiar e incentivar essa prática esportiva. Assim, revelamos talentos para representar o Amazonas em competições nacionais e internacionais”, afirmou Jorge Oliveira, diretor-presidente da Faar.

O evento é organizado pela Federação Amazonense de Tiro com Arco (Fatarco) e será disputado entre arqueiros na categoria Arco Recurvo Adulto, nos naipes masculino e feminino. Ao longo do ano são realizadas cinco etapas para no final classificar as melhores pontuações.

“Agora, só teremos mais uma etapa neste ano, então é de suma importância que os atletas participem desta fase, pois irá definir os classificados para o último campeonato, além de contar pontos para o ranking nacional e estadual de tiro com arco amazonense”, ressaltou Carlos Galindo, presidente da Fataro.

Futsal

Também no domingo (21), às 9h, na Arena Amadeu Teixeira acontece a abertura da Taça Jaraguá de Futsal 2022. O evento é organizado pelo Projeto Tamandaré, que visa a integração social de jovens da comunidade. É integrada a Associação Comunitária Esportiva do Parque das Laranjeiras (ACEPL), e cerca de 60 atletas são esperados no torneio, divididos nas categorias Sub-11, Sub-12 e Sub-13.

Futebol

No sábado (20), a bola rola no Estádio Ismael Benigno, entre Recanto e Penarol, pela 2ª rodada do Campeonato Amazonense Feminino. E, no domingo, dando continuidade na tabela, a partida acontece entre Rio Negro e Clipper. Os dois jogos acontecem às 9h.

Também no sábado, a equipe amazonense 3B Sport Clube enfrenta o time Taubaté (SP), às 15h, no Estádio Ismael Benigno. As Feras da Amazônia irão decidir a primeira partida da grande final em casa, em busca do melhor resultado para o último jogo do Campeonato Brasileiro Feminino Série A3, que acontece no dia 28 de agosto.

Ainda no Estádio Ismael Benigno, no domingo, Atlético Amazonense e Rio Negro se enfrentam em jogo válido pela 6ª rodada do Campeonato Amazonense Série B. Já no Estádio Carlos Zamith, Tarumã e CDC de Manicoré duelam em busca de melhores colocações na tabela. Todas as partidas acontecem às 15h.

Confira a agenda completa:

Vila Olímpica

Competição: 4ª Etapa Indoor do Campeonato Brasileiro Multi Site de Tiro com Arco

Data e hora: Domingo (21), às 8h

Organização: Federação Amazonense de Tiro com Arco (Fatarco)

Arena Amadeu Teixeira

Competição: Taça Jaraguá de Futsal 2022

Data e hora: Domingo (21), às 9h

Organização: Associação Comunitária Esportiva do Parque das Laranjeiras (ACEPL)

Estádio Ismael Benigno

Competição: Campeonato Amazonense de Futebol Feminino – Recanto Interativo e Penarol

Data e hora: Sábado (20), às 9h

Organização: Federação Amazonense de Futebol (FAF)

Competição: Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino – 3B Sport e Taubaté (SP)

Data e hora: Sábado (20), às 15h

Organização: Confederação Brasileira de Futebol (CBF)

Competição: Campeonato Amazonense de Futebol Feminino – Rio Negro e Clipper

Data e hora: Domingo (21), às 9h

Organização: Federação Amazonense de Futebol (FAF)

Competição: Campeonato Amazonense Série B – Atlético Amazonense e Rio Negro

Data e hora: Domingo (21), às 15h

Organização: Federação Amazonense de Futebol (FAF)

Estádio Carlos Zamith

Competição: Campeonato Amazonense Série B – Tarumã e CDC de Manicoré

Data e hora: Domingo (21), às 15h

Organização: Federação Amazonense de Futebol (FAF)

