Advogado finge ser analfabeto e se matricula em supletivo para abusar de jovens

O homem atraia as adolescentes com o pretexo de oferecer serviços de faxina para as jovens

Um advogado, de 60 anos, fingiu ter os estudos incompletos e se matriculou em um supletivo para se aproximar e abusar sexualmente de jovens na cidade de Uruguaiana, no Rio Grande do Sul. O homem atraia as adolescentes com o pretexo de oferecer serviços de faxina para as jovens.

O advogado se matriculou no Educação de Jovens e Adultos (EJA) em 2019, afirmando que não havia completado o ensino fundamental. Como o EJA tem uma política de facilitar a entrada de todos no programa, o idoso começou as aulas facilmente.

De acordo com a polícia, após o idoso atrair as adolescentes com a oportunidade de trabalho, elas compareciam na casa dele e o homem se aproveitava da aproximação para oferecer dinheiro e presentes em troca de favores sexuais. Ainda segundo as investigações, ele se aproveitava da brecha da matrícula no supletivo, já que se matriculou omitindo a informação que era advogado.

A polícia informou que foram três vítimas menores de idade e uma de 18 anos. A jovem afirma que o suspeito teria a agarrado e passado as mãos no corpo dela. Por isso, ele também esta sendo indiciado por estupro.

Agora será investigado se ele já tinha antecedentes criminais em outros estados. O advogado foi indiciado por exploração sexual de menores e estupro.

*Com informações Polícia 24 horas

