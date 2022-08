Bolsonaro diz em sabatina que, se reeleito, manterá política econômica

São Paulo (SP) – O presidente Jair Bolsonaro (PL) exaltou a política econômica do Brasil em sabatina ao Jornal Nacional, da TV Globo, nesta segunda-feira (22). O candidato à reeleição voltou a condenar a política de lockdown para redução dos casos de Covid-19, no auge da pandemia e ressaltou que, dadas as condições do mundo, “os números da economia no Brasil são fantásticos”, ressaltou.

Bolsonaro respondia à pergunta de William Bonner sobre promessa do candidato feita ainda nas eleições de 2018, quando foi eleito. Bonner afirmou que Bolsonaro teria prometido inflação, taxas de juros e dólar mais baixos e maior geração de empregos. No entanto, o resultado dos quatro anos de gestão teria sido diferente.

Bolsonaro rebateu dizendo que a inflação no país, mesmo alta, “está menor do que a da Inglaterra e dos Estados Unidos e que a taxa de desemprego tem caído no país”.

“Nós pegamos 2020, 2021 e tivemos saldo positivo de quase 3 milhões de empregos no país. O auxílio emergencial, já no início da pandemia, fez com que municípios não entrassem em colapso” , disse o presidente.

Ele ainda justificou sua visita ao presidente Vladimir Putin: “Fui à Rússia negociar fertilizantes com o presidente Putin e isso garantiu segurança alimentar para o Brasil e para o mundo”, afirmou o candidato.

A sabatina realizada nesta segunda-feira é a primeira de uma série de entrevistas do noticioso da TV Globo com os candidatos ao Palácio do Planalto nas eleições deste ano. Ele é entrevistado pelos âncoras William Bonner e Renata Vasconcelos no estúdio montado exclusivamente para as entrevistas dos presidenciáveis.

A sabatina ocorreu no primeiro bloco do telejornal e sem interrupções para intervalo comercial.

Após a sabatina, Bolsonaro conversou com apoiadores na saída dos estúdios da Globo e abriu uma live. Ele voltou a convocar os bolsonaristas para atos em apoio ao governo no dia 7 de Setembro e finalizou a gravação dizendo que iria procurar “um cachorro-quente ou um churrasquinho de gato” para finalizar a noite.

