Durante sabatina Ciro Gomes critica “polarização odienta”

O candidato do PDT à Presidência da República, Ciro Gomes, criticou a o que chamou de “polarização odienta” entre o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o atual mandatário, Jair Bolsonaro (PL), na corrida pelas eleições 2022, durante a entrevista concedida ao Jornal Nacional, nesta terça-feira (23).

O pedetista aproveitou o tempo para tentar convencer eleitores tanto de Lula quanto de Bolsonaro a mudarem seus votos para enfrentar a polarização, “que não ajudei a construir”.

“Me ajude, Me dê uma oportunidade de mudar o Brasil. É o que eu peço. A ciência de errar é repetir as mesmas coisas do passado e imaginar que vai ter resultado diferente. Não vai. Me ajuda a livrar o Brasil dessa bola de chumbo do passado. Vamos nos esperançar. Você que vota no Bolsonaro porque não quer o Lula de volta, me dá uma chance. Você que vota no Lula porque não quer mais o Bolsonaro, há um país para governar, me dê uma oportunidade”

, clamou o candidato.