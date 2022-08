Manaus (AM) – A influencer amazonense Ruivinha de Marte é confirmada para A Fazenda 14, de acordo com o colunista Leo Dias, neste sábado (27). A influenciadora ainda não se pronunciou sobre o assunto, mas o esperado é que os participantes venham fazer isso conforme a edição do reality rural se aproxima.

Segundo o colunista, Ruivinha de Marte é a aposta da emissora para montar um grupo de participantes que não vão deixar a audiência cair – pelo contrário, tem a necessidade de aumentá-la, como esta coluna já explicou anteriormente -. A cantora, com seus 24 milhões de seguidores acumulados em suas redes sociais, tem esse grande potencial.

Somente no TikTok, onde é muito conhecida por suas dancinhas, a amazonense conta com 17,9 milhões de seguidores.

Os cabelos ruivos com mechas amarelas na frente serviram de inspiração para Anitta, que usou um look parecido ao da influenciadora no clipe de No Chão Novinha, com Pedro Sampaio, onde Ruivinha também marcou presença.

A mais nova peoa da Fazenda 14 compõe um time que já começou a ser divulgado pela coluna, como Thomaz Costa e Deolane Bezerra. A próxima edição do reality show começa a ser exibida no dia 13 de setembro, com o comando de Adriane Galisteu.

*Com informações do Metrópoles

Leia mais:

Vereador sofre atentado a tiros ao sair de reunião de campanha

Cantor e atriz fazem da Arte combustível da vida no Amazonas

Aos 12 anos, amazonense Isaque Lima é Campeão Sul-Americano de Jiu-jítsu