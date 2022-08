Aos 12 anos, amazonense Isaque Lima é Campeão Sul-Americano de Jiu-jítsu

Jiu-jístu do AM

Manaus (AM) – Considerada um “celeiro” de grandes nomes da luta do país, a capital amazonense segue revelando talentos das artes marciais. Com apenas 12 anos de idade, o atleta amazonense de Jiu-jítsu e judô, Isaque Lima, venceu o Campeonato Sul-Americano de Jiu-jítsu, promovido pela Internacional Brazilian Jiu-Jitsu Federation (IBJJF), que foi realizado no Rio de Janeiro (RJ), nos dias 20 e 21 de agosto.

Por influência do pai e faixa preta de Jiu-jítsu, Thiago Lima, de 26 anos, Isaque começou a praticar judô e jiu-jítsu em 2014, quando tinha apenas 4 anos. Atualmente faixa-laranja e campeão de judô, o atleta treina na escola voltada apenas para as artes marciais Fightsports Manaus, localizada no bairro Cidade Nova, zona Norte de Manaus.

O adolescente, que iniciou nos treinos com o Mestre Demétrius Langoni, na academia Langoni Team, no ano de 2014, treina atualmente com os Mestres Melqui Galvão e Malcley Silva. Para o pai, ver o filho conquistando os pódios nacionais é uma sensação única, além de ser resultado de muito esforço e dedicação.

“Já fazem oito anos que o Isaque treina Jiu-jítsu, mas tem apenas três que se tornou atleta de competição. A relação deles com a prática esportiva começou por meio da minha influência, que já praticava o esporte e na época estava na faixa azul. Ver o meu filho subindo o pódio como campeão no Campeonato Sul-Americano foi uma experiência indescritível” , destacou emocionado.

Empenhado desde cedo, Isaque cursa o 7° ano do Ensino Fundamental e concilia os estudos com a prática esportiva. Seguindo uma rotina digna dos grandes lutadores, o atleta destaca a importância de focar no aprendizado e não apenas na parte física.

A rotina dos treinos é dividida da seguinte forma: pela parte da manhã acontece o treino de alto rendimento; na parte da tarde o atleta estuda; pela parte da noite há outro treino e também focamos na parte física. Nos finais de semana o Isaque estuda inglês. “Conseguimos conciliar muito bem a rotina de atleta com os estudos” , ressaltou.

Para o professor Thiago Lima, os maiores desafios enfrentados pelo atleta envolvem a questão financeira. Ele tem disputado as competições nacionais sem patrocinador e conta, atualmente, com apoio apenas de familiares e amigos para as despesas de viagens.

“Além do árduo treino diário, alimentação balanceada, nosso principal desafio foi o custeio das passagens, estadias e deslocamentos para competição, pois não dispomos de ajuda financeira, mesmo fazendo diversos ofícios e indo aos órgãos para pedir ajuda. Mas, graças a Deus tenho meus pais, minha família e amigos que me ajudam a conquistar sonhos e objetivos” , declarou.

“O esporte transforma vidas”, é assim que Thiago Lima classifica a mudança causadas na vida do filho. As aulas de Jiu-jítsu para crianças têm por objetivo melhorar a concentração, proporcionar autoestima, disciplina e saúde. A prática do Jiu-jítsu voltada para o público infantil vai muito além dos aprendizados no tatame, a disciplina e excelência exigidos refletem positivamente o comportamento da criança em casa e na escola.

Lutador premiado

O lutador subiu ao pódio nas competições: Sul-Americano de Jiu-jítsu, Campeonato Brasileiro de Jiu-Jítsu, Abu Dhabi Jiu Jitsu Pro (AJP) de 2019 em Manaus, Campeonato Brasileiro de Judô Sub-13 2020, Campeão Pan Americano 2020, bronze no Campeonato Brasileiro da Confederação Brasileira de Jiu-Jítsu (CBJJ) 2019 e Bicampeão Amazonense Federação de Jiu-Jítsu do Amazonas 2019-2020.

“De todas as competições que participamos, acredito que as mais importantes quais foram o Brasileiro e Sul-Americano Jiu-jítsu da CBJJ na qual disputamos com adversários diferentes de outros estados. A próxima competição será o Campeonato Nacional de Judô em Curitiba/PR, nos dias 15 e 16 de outubro de 2022. Também teremos outros campeonatos no final desse semestre, como os regionais de Jiu-jítsu, onde batalharemos para mais uma vez subir ao pódio” , disse Thiago Lima.

